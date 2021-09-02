愛‧回家｜「佐治」張明偉親揭被消失真相　疑聲援信義中學生出事

憑無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演補習天王George「佐治」而彈起的張明偉，日前於IG忽然宣布離開劇組，他接受訪問時指：「新官上任之後，以為會有好開始，結果......心灰意冷。我這種閒角，隨時都會突然消失。」張明偉於2011年參加無綫電視藝員訓練班第25期藝員訓練班展開其演藝生涯，雖然他認為自己是閒角，但比起同期訓練班的同學仔，其實成績已經算是數一數二。

突然傳出張明偉離巢TVB。（IG@aaryncheung）

今日（2/9）有報道指張明偉回覆傳媒時表示其實TVB一直無交代他被消失的原因，直言不清楚，公司從來沒有跟他溝通過，不過他自己就估計，是因為7月中曾為學生打氣的事件所致。張明偉在7月中曾於IG post了他在元朗信義中學門外，自彈自唱Dear Jane歌曲《銀河修理員》，當時他是為因唱了這首歌而記大過的兩位學生加油。他指出在7月初，該中學有兩名中五學生在校內歌唱比賽中，以《銀河修理員》一曲出賽，有傳校方不滿當中歌詞有「對抗」的意思，故要求該兩名學生演唱另一個改詞版，可是兩人最終在比賽唱回原裝版本，結果遭校方記大過處分。

「佐治」張明偉的官方資料顯示身高為180cm。（張明偉IG圖片）

張明偉估計是因為此事而觸動了藝員部的神經，沒有人去問我了解事情的真相，沒有跟他講過問題所在，只是突然不再讓他出席宣傳活動，甚至致電給他身邊同事叫他們unlike他那個post，以及遠離他。他認為這樣在他背後說三道四，一點也不被尊重，亦沒有尋求問題解決方案，所以他預計很快就會在劇中被消失，但就謂現在對他來說已經不重要了。

不少網民大呼不捨。（IG/@aaryncheung）