傅嘉莉感嘆冇拖拍　心急想生bb：我今年做過雪卵咨詢

藝人傅嘉莉（Kelly）於周四（2日）出席無綫「馬季開鑼」的活動，Kelly穿上一身騎馬裝束出席活動，非常醒神。早前她曾在《姊妹淘》大曬名牌袋，當中某名牌的兩個包包加起上來炒價更價值46萬，非常富貴。她在接受《香港01》記者訪問時表示當時有一part是大家分享自己的衫褲鞋襪收藏，她說：「特別在呢個手袋，我自己又有拎啲，亦都有問朋友借啲，因為我主要個item係某三個品牌，其中我就負責一個品牌，所以就『班』咗幾個代表性啲同流行啲嘅款式上去，但係冇諗過大家都會比較留意咗。」

Kelly穿上一身騎馬裝束出席活動。（梁碧玲攝）

Kelly又指現時自己買手袋會以投資價值方面去考慮。至於引起外界的評論，她說：「其實我哋做主持都係為咗自己工作，但係又引起其他人嘅評論，我都係輕鬆面對，我都係做返監製要我做嘅嘢。」

Kelly不時有緋聞傳出，而且有時她也會在IG貼收花相，令人揣測她已脫單，不過她指花其實好多時都是粉絲送的，她感嘆的說：「我去到呢個歲數，我覺得⋯⋯唉，冇另外一個嘉賓（簡淑兒）咁幸福，呢方面都係順其自然。（都係單身？）嗯。（有冇咩擇偶條件？）唉⋯⋯最簡單，我諗而家去到最簡單，佢愛我，我亦都好愛佢，係真摯嘅愛。」她表示自己她好心急想生bb，所以亦有考慮過「雪卵」，「呢樣其實我今年係做過諮詢，但係發覺原來唔係咁簡單，我再考慮清楚先囉，又話會傷身體。」

Kelly表示買手袋會以投資價值方面考慮。（梁碧玲攝）

Kelly現時仍是單身，但反而好心急想生bb。（梁碧玲攝）