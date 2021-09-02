七公主｜傻強馮奕森離巢近一年　堅持演員夢：等待一個更好嘅角色

TVB劇集《七公主》下周就踏入結局篇，幾位公主黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、鄺潔楹、江嘉敏等都已經相繼出場，劇情講到大家姐顧靈珊作為社團大佬彪哥（林偉飾）的代表律師，與劉生（吳家樂飾）交涉，期間彪哥的手下虎哥（馮奕森飾）及雞哥（楊證樺飾）提出只會賠200萬，甚至恐嚇劉生。當中有不少觀眾留意到飾演虎哥的馮奕森，他憑着處境劇《愛‧回家之開心速遞》中傻強一角而深入民心，其實他在去年已經離巢，而《七公主》就是他的告別作。



《七公主》是馮奕森在TVB的最後一套劇集。（電視截圖）

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現年33歲的馮奕森入行前曾做過地盤工人、茶餐廳侍應、售貨員等，2013年他成功加入第27期藝員訓練班，初期多數都是飾演閒角，直至在《愛‧回家之開心速遞》中飾演傻強，憑着搞笑傻氣的演出令觀眾留下深刻印象。不過2019年馮奕森突然被Foul出劇組，有傳是因為接拍FOX劇《心冤》，而劇集亦有在ViuTV播出，所以被公司雪藏。但他曾在接受《香港01》訪問時否認：「冇被雪藏，公司依然對我好好，我之前係放假休息咗幾個月，其實自己都有責任，因為身體健康響起咗警號，前肩頸同鎖骨位置開始痛，我而家都要戴住條健康頸鏈。」而他之後亦有參演《十八年後的終極告白》、《迷網》、《逆天奇案》、《一笑渡凡間》等，直至去年10月約滿離巢。

馮奕森憑着處境劇《愛‧回家之開心速遞》中傻強一角成功彈出。（電視截圖）

島大四子好受歡迎！（IG@sarkisfung7777）

對於當初「被」離開，他當時亦有回應道：「演員路真係唔易行，當中有風都有沙，我有責任時人哋亦有責任，互相都有責任，所有嘢都可以做得更加好，更加盡善盡美嘅，我亦都希望嚟緊嘅日子會有更好嘅performance畀大家睇，依然會等待一個更好嘅角色。」雖然已經離巢近一年，但他依然堅持行演藝之路：「等待是演員生涯中最具訓練性的一課，作為一個演員的本份在等待時期沒有錯過任何動作機會去學習做適當的事情，演員的享受就是在於做一些人們說不的事情，就是去做一些人們認為辦不了的事情，作為一個演員最錯的就是沒有善用心堅持地去等待。」

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而馮奕森在離開TVB後有機會接觸電影圈，他曾與王菀之合作拍攝電影《阿索的故事》，亦有與飾演尋寶圖員工歸蜀明的繆家慶合作拍攝不少搞笑短片，主要圍繞社會熱話及兩性關係，Keep住人氣！

馮奕森拍攝了不少搞笑短片。（影片截圖）