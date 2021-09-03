新冠肺炎︱東方神起允浩違規罰款　七人男團5成員同日確診

韓國的新冠肺炎疫情仍舊嚴重，每天的確診人數高達千人，多位藝人都接連中招。今年2月爆出涉嫌違反社交距離守則的東方神起允浩，昨天判決出爐外，七人男團ENHYPEN更是傳來5位成員同日確診的壞消息。



新冠肺炎︱東方神起允浩違防疫規定 IG道歉：我對自己感到生氣

東方神起允浩自2月引來爭議後已潛水半年。（IG/@yunho2154）

出道以來零負面新聞的東方神起允浩，於今年2月捲入涉嫌違反限聚風波，與友人違反了晚上10時後禁止聚會的守則。由於起初指友人與警方曾發出爭執，允浩出入的場所亦被指是非法娛樂場所，因而引發爭議。昨天判決出爐，允浩僅被判罰款，但酒吧負責人等就被控違和「食品衞生法」等。事後潛水半年的允浩在IG就事件第二次道歉，他表示對此深感內疚羞愧，在沒有警剔的情況下出席了朋友的邀請，在這段期間亦有一直反省。

昨天判決出爐，允浩二次為事件道歉。（IG/@yunho2154）

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另一邊，去年出道的男團ENHYPEN傳出7位成員中，5人同日確診的消息。所屬公司表示上月25日得知拍攝場地有人確診後，已立即於進行檢測，當時全員結果為陰性，並於26日起進行自主隔離。可是成員分別於29及30日開始出現咳嗽及發燒等症狀，再次檢測後全終5位成員確診。公司發聲明就沒有以藝人健康為先道歉，表示幸好成員症狀輕微，會專心接受治療並康復。

男團ENHYPEN 5位成員同日確診。（FB/@officialENHYPEN）