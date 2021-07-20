新冠肺炎｜Hani@EXID拍劇途中確診　郭時暘等同劇演員須接受檢測

韓國的新冠肺炎疫情依然未有緩和，演藝圈接連有多名藝人確診，繼BTOB成員玟赫、TREASURE成員道榮和庭煥、全智賢的奶奶、運動員金曜漢及朴泰桓，以及超模韓惠珍宣布確診後，現年29歲的韓國女團EXID成員Hani亦於今日（20日）證實確診新冠肺炎。
據韓國傳媒報道，Hani因為身邊一名工作人員確診後被視作密切接觸者，經快速測試後證實呈陽性，之後再接受正式檢測證實確診。Hani的所屬經紀公司Sublime娛樂表示：「Hani正在履行政府的指示，公司也採取了必要的措施。」
Hani現正拍攝的JTBC電視劇《IDOL：The Coup》亦因此受到影響要延遲拍攝，據稱劇組因Hani的確曾消息而召開緊急會議，並安排所有與她接觸過的演員及工作人員接受檢測。另外，MBC劇集《直到瘋狂》和SBS電視劇《Racket少年團》亦因有工作人員確診導致拍攝中斷。
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