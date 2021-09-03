鍾舒漫勝訴庭外接受訪問　陳潔玲突然入鏡搶咪講嘢

鍾舒漫及胞妹鍾舒淇在庭外接受傳媒訪問，分享對裁決的感受。(葉志明攝)

去年鍾舒漫（Sherman)和陳潔玲合資做清消毒防疫產品生意而發生金錢糾紛，其後Sherman入禀小額審裁處向對方追討逾4萬元。案件今日（3/9）終於有定案，審裁處裁決Sherman勝訴，指陳潔玲違反拆夥協議被判敗訴，必需支付對方款項43,560元及訟費1,183元。

審裁官指出在2020年5月13日，雙方同意拆夥協議，陳潔玲會將該61箱消毒噴霧交給鍾舒漫。其後鍾舒漫在6月9日提取了一箱消毒噴霧之後，而陳潔玲當時男友Victor(現任丈夫）要求鍾舒漫先簽署一份協議書後先可以取貨，但鍾舒漫拒絕簽署該份協議書。由於雙方早已在2020年5月13日達拆夥協議，因此陳潔玲不能夠將簽署協議書先決條件強加於鍾舒漫身上，因此裁定陳潔玲違反拆夥協議被判敗訴，需向鍾舒漫支付款項43,560元及訟費1,183元。

鍾舒漫與胞妹接受訪問期間，陳潔玲在她們身後出現....(葉志明攝)

散庭後，Sherman由胞妹鍾舒褀（Sukie)陪同下接受傳媒訪問，期間陳潔玲突然走前搶咪要求一齊做受問，Sukei為護姐即時出口制止對方無禮行為：「唔使一齊做訪問，唔該唔好啦，你真係唔受歡迎。」但對方沒有理會繼續發言，Sukie再向對方表明：「小姐，其實你咁樣真係好冇禮貌，你畀佢哋做晒先啦，好唔好？」但都不獲理睬。Sukie即時拉開Sherman抗議離開，場面非常尷尬。

陳潔玲表示：「我尊重今日嘅裁判，終於明白自己係違反咗原先嘅拆夥協議。其實我好想同佢重修舊好，亦都知自己脾氣唔好，成日鬧人咁樣係唔好嘅，好容易造成受傷，咁所以呢樣係我要學習同去反省嘅地方。我希望佢接受我嘅道歉，而呢件事亦到止為止，大家唔好再為呢啲事再糾纏落去，如果再有執念，只係懲罰自己，咁所以我係唔會對任何人有會憎恨，咁所以亦希望佢都唔好對任何人有執念及憎恨。」

鍾舒漫被人騎劫訪問心感無奈：「其實我都估唔到佢會咁。不過喺呢一年裡面都好攰，係佢會做好多莫名奇妙嘅行為。剛才審裁官係判詞入面都講得好清楚。（陳潔玲話向你道歉！）如果佢係真心我會接受。亦希望佢將來唔好咁樣做人。（佢話希望你放下執念！）等等先，調返轉，反而我覺得邊個對邊個執念，我都唔係好知，反而係佢哋係唔想放過我哋呢邊，不過我真係好唔明。（今晚點慶祝？）稍後會食返一餐正常飯。雖然案件已經完結，但令我體會到人間有愛，好多謝身邊嘅朋友及家人嘅支持，睇到好多嘢，令我上咗人生嘅寶貴一課。」