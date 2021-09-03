林正峰激動憶述童年遭體罰陰影　 肥媽痛心爆喊：邊個想傷害你？

由區永權及張秀文擔任主持《代溝關注組》最新一集昨繼續有李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）、徐文浩、吳卓衡及林正峰「留守」，並加入了「新血」魯振順（蛋哥）、羅毓儀及陳嘉慧，今集拉近代溝的主題為兩代兒時玩意及體罰。



為了配合主題，「長輩」及「後輩」群組分別帶了兒時最愛零食及玩具開心Share，成功打成一片。不過當討論「體罰」這個具爭議性話題時，即變成火花四射！先是長輩們分享兒時相關經歷，當中以肥媽的見聞最為駭人：「我見過老師開咗個櫃桶，擺（學生）對手入去就嘭！（意指閂櫃桶）」羅毓儀聞言即嚇至咬唇；蛋哥則指曾因逃學遭媽媽打罵，但自此汲取教訓不敢再講大話。

羅毓儀聽到肥媽分享的體罰見聞時，嚇至咬唇！

後輩中，以小時候曾被體罰的正峰最為激動，他透露兒時因曾遭受體罰，以致最近一項要與棍接觸的工作表現大受影響：「我離遠望到支棍，只要準備揈落嚟（我度），我成個人已經好震好驚。」由於心理陰影面積大，當正峰聽到長輩們支持適當體罰，他一度難掩激動情緒，最後評分時更指反而感覺加深了代溝：「可能我特別經歷多體罰，所以真係有陰影。當我聽到體罰應該要有時，我就變得個人負面咗。」肥媽聞言即與蛋哥輪流上前送抱安慰，及後肥媽相當痛心，並落淚謂：「邊個想打你？邊個想傷害你呢？只不過大家方法用錯咗。」

正峰講到擔心體罰會令小朋友像他一樣留下陰影時，表現略帶激動。

肥媽哭至雙眼通紅。

其實「辯論」期間，長輩們一再強調只支持適度及適宜的體罰，並謂一定要講清楚箇中原因。肥媽笑言對於自己兒子，發現「碎碎唸」比「體罰」更有效：「有次我問佢打你你痛唔痛，佢話痛架！我就問佢咁點解次次打你你都唔記得？佢就話：『其實我有記得，但我係你親生，你唔會打死我嘛！』自此我就唔再打佢，改為講數，哦咗佢一個鐘，點知佢反而話：『你打我啦！我真係頂唔順喇！』」引發全場爆笑。今晚播出的第四集，兩代群組將大爆「藝人上位血淚史」，鼎爺更自揭曾遭遇「化妝間不公平事件」。

喺今晚播出嘅第四集，鼎爺將自揭曾受到不公平待遇經過。

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點撃下圖睇睇TVB男一的實際年齡，都真係Keep得唔錯！