林青霞繼女徐子淇細妹出席名媛聚會　邢嘉倩無懼流言未婚生女

一代女神林青霞在1994年嫁給香港富商邢李源，婚後誕下兩女，自此淡出影壇，而她同老公與前妻張天愛所生的女兒邢嘉倩也相處融洽。日前邢嘉倩相約幾位名媛好友聚會，相中穿上牛仔外套的邢嘉倩打扮休閑，雖然她已經生了兩個小朋友，但依然身形苗條，而同場的還有徐子淇的細妹徐子欣，兩位靚媽都狀態Fit爆！



邢嘉倩（左二）與徐子欣（右一）同場出席名媛聚會。（IG@lingcpong）

現年32歲的邢嘉倩是邢李㷧與前妻張天愛的長女，當年林青霞與邢李㷧結婚時，邢嘉倩只有6歲，她曾在接受訪問時直言一開始與林青霞並不親近，直到進入青春期，她才知道這位繼母其實非常關心她，兩母女打開心結，邢嘉倩更公開大讚林青霞是最好的繼母。2013年邢嘉倩投資過千萬開設幼兒教育中心，繼母林青霞及媽媽張天愛都有到場支持愛女，兩人更大方相擁合照。去年林青霞推出新書《鏡前鏡後》，她在微博為新書宣傳時透露了大女邢嘉倩為她所做的貼心小故事，原來邢嘉倩親手用木頭做了個書架，由於林青霞屬馬，所以邢嘉倩特別在左邊刻了一隻馬頭，相當有心思。

林青霞同張天愛親身到場支持邢嘉倩。（視覺中國）

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2016年邢嘉倩在IG分享喜訊，宣布為外籍銀行家男友Lloyd誕下一女，2018年再誕下第二胎，兩人至今未登記結婚。雖然未婚生女惹來不少流言，但邢嘉倩就不以為然，而榮升外婆的林青霞亦十分開心有兩個混血外孫。

邢嘉倩與外籍銀行家男友Lloyd一直好恩愛。（視覺中國）

而同場的徐子淇細妹徐子欣甚少公開露面，但據知徐子欣的老公也是一位富商，當時筵開40席迎娶徐子欣，家底豐厚。婚後徐子欣過上了優越的闊太生活，不時出席名媛貴婦聚會，她與林青霞繼女邢嘉倩、林建岳女兒是閨蜜。

徐子淇細妹徐子欣甚少公開露面。（視覺中國）

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