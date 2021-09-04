內地娘炮兵團抄韓國花美男出事　鹿晗蔡徐坤都唔夠龔俊姣美

內地近年興起花美男偶像，全是青靚白淨，唇紅齒白，舉止帶點陰柔甜美，加上BL劇的男男CP熱潮，捧紅了王一博、龔俊、鹿晗等男星，但對於內地的男星審美標準，卻偏向剛強男人味，近日內地《光明日報》就直斥花男美文化，是畸形審美的「娘炮形象」，明顯是限娘令升級，下文為大家帶來內地當紅的花美男。

下文有5位限娘令首當其衝男星：

蔡徐坤

限娘令首當其衝的男星，必定是23歲的內地男星蔡徐坤，眼大大，外貌標緻的花美男形象，感覺相當中性，他2015年參加中韓真人騷《星動亞洲》出道，其後再參加2018年的《偶像練習生》贏得第1名，再跟其餘8人組成男子組合「NINE PERCENT」。

蔡徐坤在限娘令下，首當其衝。（視覺中國）

鹿晗

31歲的鹿晗，白白淨斯文靚仔，舉止溫文，於2012年以韓國男子組合EXO及中國分隊EXO-M在韓國娛樂圈，並在隊內擔任主唱及領舞，至2014年單飛並返回內地發展，拍攝過電視劇《擇天記》及綜藝節目《奔跑吧》。

鹿晗充滿花美男味道。（視覺中國）

+ 11

范丞丞

范丞丞現年21歲，范冰冰胞弟，靚仔帥氣，於2018年參加內地選秀節目《偶像練習生》獲得第3名，並以男子組合「NINE PERCENT」出道，之後再成為樂華七子NEXT的成員，在《做家務的男人2》及《潮流合伙人2》也見到他的蹤影。

范丞丞只係扮韓星，最終變了娘炮。。（視覺中國）

王一博

24歲的王一博，於2014年以五人中韓男子組合UNIQ，在內地和韓國娛樂圈出道，並在隊內擔任主領舞及主Rapper，但真正令他爆紅的是跟肖戰合作的BL劇《陳情令》，塑造出男男CP，雖然外形陰柔，但他在《這就是街舞》的表現，卻是勁度十足，他也跟趙麗穎合作電視劇《有翡》。

王一博外貌標緻，好靚仔。（視覺中國）

+ 7

龔俊

龔俊現年28歲，身高186cm，相當高大靚仔，五官俊俏，早於2015年出道，直至2021年跟張哲瀚的BL劇《山河令》，溫文爾雅，斯文體貼形象深入民心，現時在黃曉明的綜藝節目《中餐廳5》擔任主持，每次出場也令女生尖叫，俘虜不少粉絲。

龔俊帶點中性美，卻被指娘娘腔。。（視覺中國）