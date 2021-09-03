七公主｜73歲馬海倫身家逾半億　曬超罕併皮Hermès手袋顯財力

現年73歲的馬海倫在新劇《七公主》中飾演患有腦退化症的母親，昨晚（2日）一集被大公主顧靈珊（黃翠如飾）揭發曾與程霄（杜燕歌飾）有曖昧關係，並與她反目，二人對質的埸面相當精彩。馬海倫從影56年演活每一個綠葉的角色，多年來劇接劇的她，擁有無數經典作品。其實戲外，她亦是娛樂圈隱形富婆，且家族成員都飛黃騰達。

馬海倫套套劇都交足戲。（電視截圖）

重溫二人精彩場面：

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馬海倫曾透露自己被一句「最重要有瓦遮頭」改變一生，她廿多歲就擁有第一層樓，深明「買磚頭保值」概念，有傳她是多個千萬物業的業主，保守估計擁有至少半憶身家。一向作風低調地的她，平日打扮亦相當普通，但在今年母親節她曾大曬名貴的珍珠鏈以及Hermès超罕見的亮面紫色鱷魚皮併駝鳥皮Birkin，價值超過百萬，有錢都未必有貨，盡顯雍容華貴。

低調奢華！（IG/@ma_helen_ma）

馬海倫丈夫是香港商界人士、前香港立法會議員何世柱的胞弟、1975年至1976年度東華三院董事局總理何世堯，二人婚後育有一子一女，其中兒子何存廣為眼科醫生，02年與匯豐高層Dicky Yip的女兒Judy結婚。而女兒何敏晴則從事建築行業。

點撃下圖睇馬海倫日常生活：

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點撃下圖睇睇TVB男一的實際年齡，都真係Keep得唔錯！