智能愛人｜麥美恩哭別泰臣爆發出色演技　有望做新一代喜劇女王

TVB劇集《智能愛人》即將踏入結局篇，除了李佳芯、陸永同馮盈盈這段三角戀備受關注之外，古家儀（麥美恩飾）與Rocky（泰臣飾）之間的一段「人機戀」亦大獲好評。劇情講到Rocky中毒後突然失控，甚至意圖傷害家儀，雖然他回想起兩人之間的甜蜜點滴，但最後還是被警方射殺。家儀偷走Rocky的頭顱去找標基（C君飾）求助，可惜無力挽回，痛失所愛的家儀抱住Rocky的頭顱與他道別，期間再回憶起兩人相處的往事，十分催淚，不少網民都表示這場戲相當感動，更大讚Mayanne及泰臣演技出色！



古家儀（麥美恩飾）哭別Rocky（泰臣飾）這一幕十分催淚。（YouTube影片截圖）

重溫催淚一幕：

+ 42

其實Mayanne今次除了為觀眾送上笑料之外，她在劇中還有不少內心戲，早前有一場戲講到家儀向阿寶（李佳芯飾）講出真心話：「開心要笑，唔開心更加要笑，愈唔開心，就更加要笑得愈大聲。」Mayanne由開心笑到傷心，再由傷心到流出悔恨的淚水，整場戲一Take到尾，十分真摰。現年34歲的Mayanne在2011年參選港姐獲得殿軍後簽約TVB，入行以來主力往綜藝主持方面發展，更憑着率直的性格深受網民喜愛，被封為「綜藝女王」。近年Mayanne陸續參演了多部劇集，她亦曾在接受訪問時表示希望挑戰做新一代喜劇演員，令人期待！

點擊下圖睇Mayanne演藝之路：