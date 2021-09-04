後生仔傾吓偈｜播放逾4年正式摺埋　曾志偉親自致謝：做得好好呀

農夫的鄭詩君（C君）日前升任為無綫J2台的創意總監後，前朝節目《#後生仔傾吓偈》即宣布正式摺埋！《#後生仔傾吓偈》自2017年7月啟播至今已經4年多，由於「傾偈」話題甚廣，加上元祖主持馮盈盈及前主持麥明詩兩位前港姐冠軍於節目中經常語出驚人，不時惹來網民的熱議。

可是天下無不散之筵席，現時拍至800多集的《#後生仔》終於要「畢業」，據知全因一班熱血幕後對於製作新類型節目諗頭甚多，各前線主持亦愈來愈多不同類型發展，單以一班「後生仔」為例，孔德賢、游嘉欣等均忙於拍劇；黃婧靈（波波）、呂靜文等則忙於綜藝，眾人要夾時間聚頭拍攝愈見困難。有見及此，製作組最終決定「見好就收」。昨晚節目進行最後一集錄影；副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉亦專誠抽空到場，親自為一眾台前幕後打氣，傾聽各人拍攝時的難忘點滴，並感謝台前幕後多年的付出和努力：「大家都做得好好呀！」最後志偉與眾人大合照，場面溫馨。

《後生仔傾吓偈》已播了4年多。

昨晚26名打扮高貴、隆重的「後生仔」聚首一堂，拍攝以畢業禮為主題的最終回，節目將於九月底無綫J2播出。眾人錄影期間大談過往四年的難忘經歷，其中元祖主持陸浩明（6號）及馮盈盈被爆「過從甚密」，二人原來經常約埋錄影日齊齊返工，戴祖儀提及此事時爆料謂：「只要陸浩明自己一個返工哩，佢嗰日就唔會遲到！」另一主持鄭衍峰則指二人於拍攝海外版時嚴重醉酒，更因而引爆大量爆笑事件，連幕後工作人員也因而遭殃。至於林穎彤（Bella）則被幕後踢爆經常流露出渴望收工的眼神，令Bella哭笑不得。

獎門人曾經「突襲」《#後生仔》現場，足見重視程度。

到了熄燈意味節目「後會有期」一刻，眾主持及後生仔均大感依依不捨，但亦不諱言對新一輪工作十分期待。6號坦承早視一班「後生仔」如弟妹：「四年時間眨吓眼就過，大家感情好好又好玩，我哋私底下乜都講。開始時睇住佢哋一邊讀大學、一邊拍節目，我就同佢哋講係好辛苦但值得，呢個節目會係佢哋人生一個難忘嘅時光。」馮盈盈亦指早已當了台前幕後是老朋友：「每個星期五都風雨不改咁開廠錄影。我哋一班後生仔同台前幕後嘅關係已經超越工作，變成每星期一次嘅老朋友敘舊。另外我亦都好唔捨得節目嘅支持者同觀眾朋友，多謝大家一直以嚟嘅愛戴同支持。」

志偉一齊大合照。