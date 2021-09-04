香港小姐2021｜兩黑馬隨時爆冷　18歲施茉莉精通5國語言細個勁靚

《2021香港小姐競選》決賽將於9月12日（星期日）假電視城舉行，12強佳麗包括2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳將角逐成為港姐三甲。今屆除了有「學霸」級別以及擁有過人才藝的佳麗，還有其他臥虎藏龍的佳麗。葉靖儀（Michelle）以及參選以來憑藉懂得五國語言贏盡焦點的施茉莉，兩人Profile都相當厲害，不但專長多多，而且閱歷及演出經驗相當豐富，縱然因為性格較文靜被動有點蝕底，但其「奪冠」潛力不容忽視。

Michelle曾做MODEL行時裝騷。

性格樂觀愛笑的Michelle，由於自細獲家姐痛錫、保護及充當其「代言人」，從而令Michelle變成對外性格相對文靜，不過她強調自己其實愛熱鬧。翻看Michelle Profile發現她確實相當好動，腰圍只有22 ¾ 吋的她，有做Gym及在家中workout鍛鍊人魚線：「我做咗Gym都兩至三年，呢半年好勤力，因為要備戰（港姐），一星期會去三至四日。我亦有玩空中呼拉圈，雖然好痛同會瘀晒，但可以練到手臂同背部嘅力；另外我都鍾意行山親近大自然。」雖然年紀輕輕，但Michelle已擁有五年兼職模特兒經驗，且閱歷豐富，先後為多個品牌包括食物、飲品、銀行服務、快餐店等擔任平面模特兒及拍攝宣傳片，另外更令人驚嘆的是，她曾代表法國某藝術水晶腕錶品牌，於墨西哥城及紐約行Catwalk，而且風格與現在參選港姐時判若兩人，說她有名模風範亦不為過。問到Michelle為何如此受品牌歡迎時，她謙虛謂：「有人讚我鏡頭前有自信。」

Michelle身材勁fit。

至於施茉莉（Jasmin）雖然只有18歲，但人生經歷卻比很多人豐富，因為爸爸職業關係，Jasmin小時候經常要搬去不同國家或城市居住，包括：倫敦、巴黎、米蘭、吉隆坡、海牙及多哈等，近年則定居香港。另外Jasmin父母亦經常帶她四出遊歷及玩樂，眼界自然更闊更廣，Jasmin笑言自己的語言天份也可能是因此而來：「我住咗荷蘭五年，所以識講荷蘭話，咁學校又學咗好多年西班牙文，另外我爸爸係德國人，所以要學德文，廣東話就我媽要我學。」問到學外語心得，Jasmin坦言要多講多練習：「你只係寫同睇係唔夠嘅，最好識多啲外國朋友，多啲講多啲傾偈。」

Jasmin 6歲學跆拳道。

準決賽時因獻唱了女高音而令人留下深刻印象的Jasmin，原來本身已考獲8級鋼琴、擁有良好音樂底子外，六歲時亦曾學習跆拳道，可謂文武雙全！另根據Jasmin提供資料，不難發現她是主動積極的人，小時候開始已參加大量學校活動及比賽，當中包括Jasmin至愛的辯論比賽；另外Jasmin於2019年亦曾前往新加坡參加海牙國際模擬聯合國會議。而翻看她小時候的照片，會發現她原來由細靚到大。

Jasmin細個好靚女。

《2021年香港小姐競選》晉級12強佳麗。（電視截圖）

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1-10號：

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11-20號：