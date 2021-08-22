香港小姐2021｜支持關楓馨參選　關禮傑親身到場：做得曳罰你雙倍

《2021香港小姐競選》準決賽在今晚（22日）隆重舉行，當中關禮傑大女關楓馨（Fabienne）因為星二代的身份備受關注，而關禮傑亦有親身到場支持囡囡，他在接受訪問時透露今次會以表演嘉賓的身份登台演出，為Fabienne所屬的紅組彈琴伴奏。



關禮傑大女關楓馨（Fabienne）是大熱之一。

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關禮傑表示非常支持Fabienne參選港姐，亦有為囡囡打氣：「我就話畀佢聽，你要自己更加做好啲，如果做得曳嘅，要罰你雙倍㗎！咁佢都盡力去做，做得好好。（有冇見到佢嘅轉變？）有呀，譬如佢對自己多咗要求呀，同埋喺Staycation裏面學到好多嘢，自己去適應，參加Miss Hong Kong真係學到好多嘢，成長更加快。我開頭都覺得自己會唔會心痛，但而家覺得係絕對應該。（有冇心理輔導？）都有同佢講參選經歷咗好多風浪，要自己抵受得到，佢都話知㗎喇，冇問題！」

關禮傑親身到場支持囡囡！（影片截圖）

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