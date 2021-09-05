傅穎拒絕靠潛規則上位　堅持潔身自好：我已經沒想自己會紅了

現年36歲的傅穎（Theresa）早年轉戰內地發展，參演了不少劇集及電影，吸金力強的她回港後更入住市值過千萬的海景豪宅，可見生活水平不錯。Theresa除了不時在社交平台分享日常生活及Keep Fit心得之外，亦會大談自己的見解，日前她就以「女藝人的悲哀？」為題，分享自己在娛樂圈打滾多年的心得，當中更談及對「潛規則」的睇法，直言自己無法做到不擇手段上位，堅持要靠自己！



傅穎（Theresa）直言自己無法做到不擇手段上位。（影片截圖）

甚至被指不入流。（影片截圖）

Theresa在片中講到日前與朋友談及「上位」一事，朋友A認為只要可以上位，無論做什麼都可以，但Theresa就自言無法接受，一口拒絕：「這個事情對我來說是OK的話，我應該在很年輕的時候、很小的時候就OK了，也不用到現在快要37歲的時候才OK這個事情吧。她們覺得『Theresa如果什麼都不願意去做的話，那就別想自己會火了』。在這個物質的時代，在這個攀附的時代，沒有去隨波逐流，你就是不入流，我明顯在她們眼中也是這種沒有很入流的一個藝人。」

Theresa堅持潔身自好。（影片截圖）

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Theresa坦言入娛樂圈，名利就是最終目的，但入行多年的她始終無法接受「潛規則」：「我捫心自問，我好像沒辦法，這麼多的機會放在我面前，隨便抓住一個我都能實現到她們說的『不顧一切』上位，『不顧一切』上岸。我跟朋友說其實我已經沒想自己會紅了，我現在只是想做自己想做的事情，不想自己去做一些我會後悔的事情，不想做一些會違背自己良心的事情，我可能只能做一個平平凡凡的人，當然我也希望讓更多人留意到我的作品，這個應該是每一個演藝工作者希望的事情吧。我還是會選擇做一個正直的人，潔身自好，希望我們做的每一件事情都可以坦然、坦蕩，不違心，光明磊落，開開心心。」

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Theresa在2002年以組合Cookies成員的身份出道。（視覺中國）

雖然Theresa自言不紅，但模特兒出身的她在2002年以組合Cookies成員的身份出道後，大受歡迎，更橫掃各大頒獎禮的新人獎，人氣強勁。而Theresa單飛後以拍攝電影及廣告為主，熱愛寫作的她更陸續推出多本個人書籍。Theresa在內地發展5年以來賺了不少人仔，去年她在ViuTV劇集《熟女強人》中傅穎與吳千語的一段SheShe戀亦成為熱話。Theresa回流香港後入住在港鐵南昌站上蓋的匯璽，單位是兩房間隔，實用面積約468呎，市值至少1200萬，而租金亦要至少2.6萬，更可欣賞到開揚海景！

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