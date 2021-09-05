24歲陳姓男演員涉「衰十一」案細節曝光　玩3p後女童疑染性病

本地娛樂圈日前再添醜聞，警方周二（1/9）接獲報案，指一名14歲女童8月中旬與一名男性到尖沙咀區內一酒店發生性行為，經調查後，前日（2/9）拘捕一名涉嫌「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」的24歲陳姓男子。

消息指，被捕男子報稱為演員，最近曾演出一套電視劇集，因此引來一眾網民「柯南上身」，其中有人提到陳銳峰、陳戩浩和Chan Fai Fung（Hugo）的名字，惟三人均已否認涉事。昨日 (4/9) 再有消息指案發酒店房間內，原來還有另一名女子，警方現正追查該名女子身份，包括是否已成年，以及曾否與男疑犯發生性行為。有指事件發生後，14歲女童曾向一名女網友提及案發經過，對方聞言後心知不妙，於是報警求助。

今日又有報道指涉事男藝人原來是透過交友軟件「探探」結識案中的女事主。事發於8月18日，有人相約14歲少女及一名女子到酒店進行3人性交行為。其後，該名14歲女事主染上性病，向成年女網友傾吐下，對方直指該男子與未成年女童發生性行為屬違法，又擔心該女童受騙，於是提醒她報案。

據悉，該女童對男疑犯心生好感，於是未有對其起戒心。由於案中女事主透過交友軟件結識涉案男子，警方為了確認涉案人身份，透過事主再相約對方見面而作出拘捕。涉案男子被警方以涉嫌「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪拘捕，經通宵扣查後，他已獲准以現金1萬元擔保外出候查，需於10月4日返尖沙咀警署報到。

24歲陳姓男演員涉「衰十一」被捕 被指與14歲女童酒店發生性行為

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