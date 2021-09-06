麥雅緻對父親離世眼淚未止感自責：沒有回來，結果是否會不一樣？

10月預產期將誕下第3胎的麥雅緻Angie，忽然面對父親離世，她發文指父親從美國回港隔離第六晚（30/8）因突發性腦出血昏迷，翌晚與世長辭。對此Angie非常自責，大家都相當擔心Angie情緒及身體狀況。
Angie於社交網發文：「好想念你，爸爸！ 承載着滿滿父母/祖父母的愛，當初就算知道要隔離21天、爸媽還是為了我決定回港。對兩老來說，真的很不容易。我們能做的，就是隔天送些物資給他們，遙遠地隔着街道，和他們揮揮手，遠遠把愛傳遞。任我怎樣想都沒有想過，這次是我的最後一次，能為他送上小食⋯ 他離開了的這幾天，我一直很內疚⋯ 如果爸爸沒有回來，結果是否會不一樣？我的淚水還是不由自主地流⋯ 」
好想念你，爸爸！ 承載着滿滿父母/祖父母的愛，當初就算知道要隔離21天、爸媽還是為了我決定回港。 對兩老來說，真的很不容易。 我們能做的，就是隔天送些物資給他們，遙遠地隔着街道，和他們揮揮手，遠遠把愛傳遞。 爸爸對我送上的新鮮炸魚蛋及炸魚皮尤其欣賞，透過視像我看到他點點頭，吃得津津有味，當時覺得比較安心⋯ 任我怎樣想都沒有想過，這次是我的最後一次，能為他送上小食⋯ 他離開了的這幾天，我一直很內疚⋯ 如果爸爸沒有回來，結果是否會不一樣？ 但身邊聲音告訴我，爸爸感受到我對他的愛，離開前仍是充滿期待，知道我們都很愛他⋯ 我的淚水還是不由自主地流⋯ 但昨天，我看到爸爸給我的心型小雲朵⋯ #請容許我在這裏給自己分享 #我不知道再可以怎樣抒發