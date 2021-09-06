麥雅緻對父親離世眼淚未止感自責：沒有回來，結果是否會不一樣？

10月預產期將誕下第3胎的麥雅緻Angie，忽然面對父親離世悲痛莫名。（IG：@Angie617）

10月預產期將誕下第3胎的麥雅緻Angie，忽然面對父親離世，她發文指父親從美國回港隔離第六晚（30/8）因突發性腦出血昏迷，翌晚與世長辭。對此Angie非常自責，大家都相當擔心Angie情緒及身體狀況。

Angie於社交網發文：「好想念你，爸爸！ 承載着滿滿父母/祖父母的愛，當初就算知道要隔離21天、爸媽還是為了我決定回港。對兩老來說，真的很不容易。我們能做的，就是隔天送些物資給他們，遙遠地隔着街道，和他們揮揮手，遠遠把愛傳遞。任我怎樣想都沒有想過，這次是我的最後一次，能為他送上小食⋯ 他離開了的這幾天，我一直很內疚⋯ 如果爸爸沒有回來，結果是否會不一樣？我的淚水還是不由自主地流⋯ 」