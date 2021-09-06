口腔癌｜62歲陳昇患癌突暴瘦7kg！　七個癌前病變徵兆你要知

62歲台灣資深歌手陳昇去年10月罹患口腔癌，緊急取消跨年演唱會，積極接受治療並停工到今（2021）年6月，近期，陳昇和阿Van、黃連煜所組成的「新寶島康樂隊」推出新專輯，久未現身的他看起來明顯消瘦，他也大方聊到罹癌後狀況。



根據《自由時報》報導，陳昇去年發現日常說話會漏風，還會不自覺的流口水，明顯感覺身體出現異常變化，致電好友藍心湄介紹醫生時，對方以為他在開玩笑，「你這個害人精，怎麼會死掉？少來了！」陳昇表示後來得知自己罹患口腔癌，內心相當崩潰。

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抗癌成功的陳昇，透露近況時表示在短時間內暴瘦7公斤，讓他相當緊張，回診時還抓著醫師問：「那我可以再活20年嗎？」還好醫生說沒事才讓他安心不少。罹癌後的陳昇不避諱談論生死議題，他坦言：「我不想死在這個城市。」希望有一天走了，可以葬在北海道函館的華人公墓，因為那裡有咖啡廳，像花園，還有美麗的夕陽斜照。

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