《巾幗梟雄4》落實拍攝時間表　黎耀祥曬鄧萃雯合照預告劇中重逢

無綫多年前製作的經典劇集《巾幗梟雄》系列收視和口碑俱佳，男主角黎耀祥 (祥仔) 以及女主角鄧萃雯 (雯女) 的精彩演出令觀眾們留下深刻印象，祥仔飾演的角色「柴九」與雯女飾演的角色「四奶奶」亦深得劇迷的喜愛，兩人當年更憑《巾》劇於《萬千星輝頒獎典禮2009》雙雙摘下視帝后寶座，成為佳話，風頭可謂一時無兩。該劇總共狂掃6獎成為大贏家，成績斐然。去年底有消息指《巾幗梟雄》系列將於今年3月開拍第4輯，並再次由祥仔拍住雯女擔正做男女主角，將成為鄧萃雯與無綫世紀破冰之作，可惜其後盛傳投資方撤資，加上疫情令該劇開鏡一再延期，甚至一度傳出「胎死腹中」，雯女回巢無期。

無綫多年前製作的經典劇集《巾幗梟雄》收視和口碑俱佳。(網上圖片)

不過，今日（7日）有報道指有傳該劇早前已落實拍攝時間表，定於明年3月開拍，祥仔與雯女終於可以在劇中再續前緣。祥仔昨日更於他的微博post了他與雯女的合照，並留言表示：「人生的相遇都是久別重逢，珍惜的重逢，珍惜的相遇，友誼永固，但願人長久。 ​​​​」難得合體，似乎在率先預告兩人將會在劇集中重逢，暗示新劇將會開拍。網民紛紛興奮地留言表示：「合照都來了，合作還會遠嗎？」、「醒哥，九姑娘！」、「啊啊啊啊！是我最爱的醒九！」、「終於等到巾幗4了」。

雯女將再次演TVB劇。(劇照)