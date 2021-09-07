披荊斬棘的哥哥 | 胡海泉為利益拋棄隊友Ricky被鬧　網友：機心重

32位男藝人在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中相處融洽，備受觀眾讚賞，但在最新plus版中，竟然發生了一段小插曲，在網上引起熱議，內地組合羽泉前成員胡海泉更遭到不少網友負評。



事緣結盟後的4個部落，每個聯盟派出3位成員玩遊戲，爭取更多的火力值，以便競爭下一輪演出的出場次序。在遊戲尾聲時，節目組在設定了一個要求3位成員中，1位先行返回，剩下的兩人，接受一個任務考驗，一個負責在電話亭中聽電話，另一個則坐在長椅上等待。而接電話的人會面臨兩個選擇：自己乘車但讓同伴步行回去，可獲100火力值；選擇和同伴一起乘車回去則無。而電話中，工作人員故意將步行時間說成大概一小時，但實際只需十幾分鐘，坐在長椅上的隊友不清楚任何內容，只能等待隊友做出選擇。

遊戲規則明細。（視頻截圖）

前三個隊伍的成員劉端端和歐陽靖、白舉綱和高瀚宇以及GAI和布瑞吉無論與其他未參與玩遊戲的隊員商量與否，都選擇放棄火力值，與隊友一起搭車返程，只有胡海泉和Ricky的情況比較複雜。

坐在長椅上的Ricky完全不知情。（視頻截圖）

胡海泉打電話同隊友商議，在說明情況後，幾人帶入Ricky立場各抒己見，李響率先表示：「是我的話我會願意（走路回來）。」尹正接著講道：「如果是我，我也願意。」李雲迪補充：「我肯定會願意。」在商量一陣之後，接聽電話的7位成員舉手表決，讓Ricky走路的有尹正、李雲迪、李響、林志炫，其餘3人劉迦、劉聰、熱狗都沒有發表意見，也沒有舉手。因此，最終胡海泉獨自上車，留下了一臉茫然又不知所措的Ricky。

被留下的Ricky完全不知道自己被隊友扔下了。（視頻截圖）

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在胡海泉看來，這不是一個拋棄隊友的行為，反而是給予隊友一個爭取榮譽的機會，讓對方更驕傲。在Ricky回來之後，全組人都對著他歡呼，他笑言：「一點汗都沒有。我還跑來著，我還說跑能不能加點分。」心情似乎完全未受影響，反而還安慰隊友：「我覺得我做這件事，才會更融入大家，這個是很重要的。」事後的訪問中，Ricky也直言「換誰，誰都會幹的。」

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事後，胡海泉稱自己獨自搭車時，更忍不住哭了：「那一刻我覺得自己好像有點崩潰了。就覺得把兄弟留在那兒的那種感覺，還是很受不了。我不知道他會吃多少苦，但是這樣的行為本身我確實非常難受，非常內疚。」

胡海泉拋下隊友後哭了。（視頻截圖）

對此，有部分網友認為胡海泉做法很正常，不用上綱上線，但大部分網友都感到心疼Ricky，他是唯一一位被隊友扔下的同伴，狠批胡海泉與其他隊友的做法機心重，沒有搞清楚「想要自我犧牲」和「替別人決定犧牲」的分別，而且，即使沒有這100火力值，胡海泉這隊的火力值也並不低。知情的情況下選擇與不知情的情況下被選擇，完全就是兩種心情。雖然只是節目中的一個小插曲，但也看出了人性的不同。