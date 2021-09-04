披荊斬棘的哥哥 |「大灣區五人組」選歌再失利　遭袁詠儀吐槽

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》最近受到全網關注，口碑收視雙收，好評不斷，尤其是「大灣區五人組」陳小春、張智霖（Chilam）、梁漢文（Edmond）、謝天華、林曉峰，每次都在節目中大放笑彈，深受網友喜愛。而幾位哥哥的妻子應采兒、袁詠儀等也不時在微博同大家互動。



「大灣區五人組」非常受歡迎。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）

在昨日（4日）播出的內容中，各個部落兩兩聯手，為「第二十五小時演唱會」選擇歌曲。繼第一次公演用最多火力值搶一首根本無人選的歌之後，「大灣區五人組」今次吸取教訓，只用了最少火力值就輕鬆將心儀的vocal曲目收入囊中，有足夠的資本去競拍第二首表演歌曲。然而，因陳小春記錯自己隊伍的火力值，所以再次錯失理想曲目，令隊友也哭笑不得。

陳小春記錯自己隊伍火力值，以為只剩下1000，實際有1027。（視頻截圖）

看完節目後，靚靚也忍不住在微博吐槽「大灣區五人組」：「佩服他們了，佩服他們的普通話，更佩服他們的數學。」網友們也紛紛留言道：「只不過是多喝了兩杯，把74看成47了而已」、「今天的快樂又是大灣區給的」、「笑死了，給他們留點面子吧」等。

靚靚在微博吐槽「大灣區五人組」。（微博截圖）