香港小姐2021｜大熱屈居亞軍梁凱晴起底　憑氣質被封翻版楊采妮

無綫年度盛事《2021香港小姐競選》決賽於周日（12日）舉行，亞軍由15號梁凱晴（Carina）奪得，Carina現年26歲，職業是市場行銷。她在首輪面試已是最亮眼的幾位參賽者之一，憑着清純氣質和斯文大方的衣着打扮突圍而出，更被封為「翻版楊采妮」，由參賽至今形象正面。



Carina得到亞軍。（電視截圖）

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Carina在薩里大學（University of Surrey）酒店管理學畢業，後於香港城市大學市場學系碩士畢業，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究，她曾指大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年青嘗試其他方面發展，故毅然選擇了參加香港小姐。Carina懂得攝影之餘也十分擅長西方舞。她在兩次面試也以斯文大方的連身裙示人，但就「手瓜起腱」，操練得相當fit！Carina笑起上來有「酒凹」，非常甜美，在第一次見傳媒時已被封為「翻版楊采妮」，她給人的感覺極有氣質，加上甜美的笑容，的確有點楊采妮年輕時的影子，同時也有傳媒指她似麥明詩和菊梓喬等靚女。

Carina造型非常性感。（梁碧玲攝）

Carina有「翻版楊采妮」、「健碩麥明詩」等稱號。（資料圖片）

重溫Carina在面試時期的照片︰

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她曾被傳媒問到似楊采妮一事，她坦承也有人跟她說過，又感謝大家讚她是大熱之一，不過就覺得自己有不足之處，會努力減肥。而在港姐決賽序幕「重生」項目的拍攝工作中，佳麗們需要進行吊威也拍攝，Carina被委派做出最高難度的動作，要飛簷走壁。她曾表示，參賽後大多數時間都花在跳舞排練上，生活十分充實：「因為以前返marketing朝九晚六，係有少少唔習慣但係都冇辦法，都知道決賽排多啲先會有精彩表演。起身比較難，因為夜啲先可以瞓，唔係自己可以控制。」她亦坦言夜瞓令自己黑眼圈變深。Carina在準決賽中，整體表現平穩淡定，加上她在與同組佳麗一同跳印度音樂舞蹈時，大騷水蛇腰，性感又吸睛，最後亦成功入圍決賽。

梁凱晴在準決賽中整體表現很不錯。（資料圖片）

Carina參賽初期，IG只得一千多人follow，甚有素人的感覺，大多是旅行風景相，和少量打卡相，不過張張都好靚，也拍得頗有水準，加上她大方的穿搭，甚符合「港姐」一直以來的形象，故Carine奪得亞軍也是實至名歸！

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