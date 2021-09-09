吳亦凡被捕後首曝光？　疑似男子戴頭套腳鐐現身醫院睇性病

吳亦凡今年8月因涉嫌誘姦未成年少女被內地警方正式拘捕，今日（9日）凌晨網上流傳了一段疑似吳亦凡男子到醫院睇病的10秒短片，片中是2個警察還押住1名高瘦男子在等診間叫號就診，而右上方有壁布板寫上「皮膚科」。只見該男子腳上被銬著腳鐐，頭還被套住，爆料網友直指該男就是吳亦凡，而有曾是吳亦凡粉絲的網友也出面指認，表示這個背影和身高的確相似度極高，甚至有人翻出過去吳亦凡的背影來比對，認為就是本人無誤。有人更製作了對比圖，比較他以前被拍下的背影、走路方式及穿鞋習慣，認定就是吳亦凡。

吳亦凡於今年8月被捕。(吳亦凡微博)

片中的醫院就被指是位於北京朝陽區的北京地壇醫院，亦即是吳亦凡正還押的看守所分區，如果該男子真的是吳亦凡，那麼今次就是他被捕後首次現身曝光。據悉，該醫院專門以感染病科與皮膚性病科為主要科目，根據片中拍到的醫師介紹，有網友發現該醫師除了在皮膚科方面是專業外，另一個強項則是醫治性病，擅長診治愛滋病、梅毒等性傳染病，在有關範疇的臨床及臨床免疫研究工作中有豐富的經驗。由於這是吳亦凡被逮捕後的第24天，種種巧合也令外界有諸多聯想，網民即時議論紛紛。有網民留言：「皮膚科？看性病啊」、「哎，曾經萬眾矚目的頂流……這是何必呢…」、「前粉絲來了，粉絲都知道他穿鞋不好好穿愛踩着後面拖拉着，這身高這肩膀確實是他」，不過也有網民認為不能單憑一條片和背影就認定片中人是吳亦凡。

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