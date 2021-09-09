張致恆拳賽前疑減磅失敗或面臨懲罰　對手大J嬲爆：絕對唔會妥協

由鍾培生（Derek）主辦的《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》於本月18日就會開打，除了有大家期待的鍾林大戰外，由知名Youtuber大J 對陣歌手藝人Steven（張致恆）的賽事亦掀起不少熱話。不過來到賽前最後階段，大J就大爆竟收到大會聯絡，詢問他可否臨時調高原先合約的70KG對賽體重，令他大感不滿，更稱「減唔到肥想我幫手埋單？」。

大J曾講過：「原先我對林鍾賽事不大感興趣，儘管賽會給我不同潛在對手選擇，但直至見到Steven，他熱衷北上搵食，我才決定參賽。」為了賽事，大J在五個半月的籌備時間中，每星期都會花4-5日的時間狂操，而體重亦一直保持在70KG。在影片中，他透露懷疑大會臨時問他可否調高賽事體重的原因是因為對手Steven：「我諗9成9係因為我對手疏於訓練，疏於練習就冇將體重降到70公斤，其實我哋係有5個半月嘅時間去準備呢場拳賽，佢當時報稱自己係81公斤，其實有5個半月嘅時間絕對夠可以降返去70，而家大會問我可唔可以將個體重調高嚟到打，即係佢唔到磅啦，佢唔到磅一來佢要罰錢啦之類等等嘅懲罰係必定會有。」

大J練到傷痕累累！（IG/@hunggy9527）

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而大J表示要到了賽前一日才會知道Steven的真實體重，但他就強調：「我絕對唔會妥協，話要我將體重調高嚟到配合佢，因為最初合約寫明係70公斤就係70公斤，我絕對唔會配合佢呢樣嘢。」不少網民都贊成大J的做法，更指如果Steven真的是減不到磅，是不尊重賽事，亦有質疑他到底有沒有錢賠。對此，《香港01》聯絡了拳賽大會以及Steven，惜暫時未有回覆。

Steven三日前仍有為賽事倒數！（IG/@stevencheung）

Steven老婆亦有為他打氣！（IG/@ugly__mama）

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