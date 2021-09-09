七公主｜丁子朗激動澄清絕非假冒　終極七公主身份率先爆 !

《七公主》收視節節上升，昨晚（8日）第七公主身份揭曉，答案是來自韓國的宋允基（丁子朗）；未知是否之前被Fake心理陰影太大，很多網民對於宋允基「公主」身份竟半信半疑：「有驚喜喎！7公主有男細佬」、「懷疑係假冒」、「我都覺得宋基係假冒，劉丹想搵番個女，應該唔會係假」、「我覺得未必係真，有可能係隱藏咗個陰謀」、「真係有七皇弟？」、「或者最後一集尾才爆出多個公主」，更有人懷疑飾演卓美雅（劉佩玥飾）男友的謝東閔才是七公主，真係「創作力量同幻想會嚇你一跳」。

就係因為呢張劇照，早已有網民斬釘截鐵表示丁子朗係七公主之一。

丁子朗嘅表情，好似有啲嘢，唔通七公主身份真係仲暗藏變數？

對於網民滿腦疑問，監製Joe受訪時賣關子謂：「終極答案喺最後一集就會揭曉！」Joe又呼籲《七公主》迷萬勿錯過星期五播出的第25集：「嗰集會有一個好大嘅轉折位，會影響晒黃翠如、陳曉華、高海寧同江嘉敏四個人之間嘅關係。」而丁子朗接受《香港01》訪問時就講道：「我真係真㗎，做咩唔信得呀？珍珠都冇咁真呀！我足足瞞咗大家一年，終於開估大家竟然唔信我。」丁子朗更稱連化妝姐姐都要隱瞞：「姐姐問我演咩角色，我都淨係夠膽講係一個韓國人同客串下，好多人都唔知我真實身分，連監製都唔畀我去咁多宣傳，怕身分會被人懷疑。我真係七公主嚟！」

其實鄺潔楹（Judy）早前接受訪問時曾透露海報暗藏七公主身份，而最新海報中七公主的背影包括：丁子朗、江嘉敏、高海寧、黃翠如、林夏薇、鄺潔楹，而最後一個相信是陳曉華，大家又估唔估得中呢？

最新海報揭曉！（網上照片）

點撃下圖睇七皇弟相認：

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而上周顧語嫣（林夏薇飾）痛別愛貓阿懵的第17集更傳來好消息，7天跨平台總收視達25.1點，網民紛紛留言認為阿懵功不可沒。向來愛錫動物的薇薇，似乎亦不捨阿懵，在IG留言「阿懵，媽媽永遠愛你」的同時，更上載阿懵版的《因為有你》MV作「悼念」。由於整個MV都充斥著阿懵的可愛樣及語嫣與其相處的溫馨畫面，感染力極強，不少網民看畢均留言表示感動：「喜歡語嫣跟阿懵的互動，很有愛」、「阿懵離世的那一集，我哭了很多遍。」、「從發現阿懵生病到阿懵病危離世，我的眼淚都沒停止過。」更有網民留言著薇薇不要太傷心。

《因為有你》是薇薇原本創作給愛犬「金豬」的歌曲，內裏充滿了主人對寵物無盡的愛，感染力強。

對於與阿懵的互動如此贏盡民心，薇薇受訪時感謝所有支持她和阿懵的粉絲；專誠找人幫忙剪輯阿懵「悼念」MV的她，談到與阿懵的合作時，笑言其實「很棘手」：「我自己初頭都驚難配合，一開始阿懵都好驚，拍攝現場好多人、好多機器佢會好緊張，成日會走咗去唔畀抱，外景熱阿懵又會炆憎，都有啲棘手。」幸好薇薇本身有養開狗，知道要用耐性去打開與阿懵的相處之門：「好多時拍喊戲，佢唔畀抱又走咗去，要不停再嚟過，可能佢感受到嗰種負能量想匿埋…你要讚佢，獎勵佢食嘢，我經常唔使拍嘢時會走去同佢玩，得閒抱吓佢，等佢熟悉我嘅味道同感覺，畀佢感受到愛就自然會相處得好好。」由於投放了很多情感，薇薇指每次翻看與阿懵的對手戲時，也會忍不住落淚。

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同場加映：TVB老化問題有跡可尋 男主角平均年齡高達42歲年輕後輩難上位

點撃下圖睇睇TVB男一的實際年齡，都真係Keep得唔錯！