張學友親揭擔任港姐嘉賓原因　曾志偉竟然叫唔出Gin Lee個名

《2021香港小姐競選》決賽請來歌神張學友擔任表演嘉賓，他除了solo獻唱，還會與Gin Lee合唱新歌。學友今日彩排時接受訪問，他表示有留意《聲夢傳奇》：「志偉有叫我，我唔識評人，評錯晒就唔好啦。」學友這次肯擔任嘉賓是因為曾志偉碌人情卡，訪問期間，志偉多次彈出彈入。學友否認是因為志偉的人情卡才來，笑言：「唔係，佢話『我咁難得做樣正經嘢，咁你都唔嚟幫我』。」志偉即說：「我畀咗張月餅卡，學友佢好有心嘅。」

學友同志偉傾得好開心。

學友表示唱新歌好緊張，志偉即揶揄他說：「你之前都有幫cable唱歌，有幾緊張啫？」學友聞言說：「你睇依家好開放，成個風氣唔同晒，可以講其他台。我問志偉唱嗰首歌得唔得？佢話『唔得嘅』點解你唔畀我唱？」志偉解釋說：「你收人錢嘛，我哋係free tv。其實最緊要係呢個行業好，無分界限，大家開心。」學友又指TVB的音樂節目都開放了好多，還趁機追問志偉：「依家你唔畀錢我呀！」志偉就讚學友從無跟他講過錢，當他想說Gin Lee時，竟然一時說不出名字，學友即說：「Gin Lee呀。」志偉說：「我知，我等你講啫。」學友笑指他：「你叫Lee Gin (你賤) 呀。」問到學友是怎樣被志偉打動，他說：「佢無打動我，佢打我呀。」志偉說：「學友呢個人無人可以打動到佢，佢淨係想做佢自己鍾意嘅嘢。」兩人你一言我一語，聊得好開心，學友更講笑話志偉：「你又老又矮。」