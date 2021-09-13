港姐決賽張學友壓陣收視高收27點　曾志偉：多謝佢比市民美好回憶

出爐港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及最上鏡小姐楊培琳今午在電視城會見傳媒，身為副總經理嘅曾志偉亦有出席，並宣布昨晚《香港小姐2021》收視達26.1，而學友的表演環節更高收27.4。

幾位新鮮出爐港姐今午會見傳媒，志偉亦有到場探班，並宣布昨晚收視成績。（陳順禎攝）

志偉接受訪問時以「非常滿意」形容港姐騷，並說：「好多朋友都打嚟話好開心、好感動，以前嘅大騷，我完騷後都有留底同工作人員分享，多謝佢哋辛苦咁耐，搞到三點幾。」

提到昨晚頒發「最上鏡小姐」環節出現的失誤，曾志偉目擊整個過程後黑面兼即時捉實工作人員檢討，志偉否認黑面，並笑指「當時緊張啫，燈光唔夠，我睇綵排時覺得100分，尋晚整體有96、94分。完騷後有即時檢討，因為錢嘉樂啲時間好寶貴，另外嘉洛因為要拍劇，同埋我不嬲都即場檢討嘅，工作人員食飽嘢照唔到肺。」

港姐環節出現失誤，志偉話無嬲，但完騷後有即時與工作人員及司儀檢討，而這亦是他20多年做獎門人的習慣。（陳順禎攝）

志偉透露讚大家做得好之餘，亦有檢討不足。「見到佢哋突然話要拉長時間，原來有四個佳麗換錯衫，係落選咗嘅四位，我同佢哋講其實可以唔使等，咪即時頒囉，都唔會衰得過你喺度等。尋既丁子朗做得好好，即時兜返、嘟姐有講其他嘢，陳凱琳都辛苦，因為佢一個人做《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》時做得好好，但一上到台嘟姐喺度，佢就有壓力，我同佢講唔使驚，每個司儀都有自己身份，所以尋晚賽後檢討都係講返有突變嘢時要點處理，大家都錯過，所以唔使驚錯，錯係實有，Live show好處係睇到瑕疵，無瑕疵就係錄影啦。」

志偉又透露本身因為怕打風，所以預先錄影了學友演出的部分，而打風版本雖然係將最好的鏡頭剪輯而成，但為保持真實所以決定live 形式進行，問到之後會否再搵學友演出無綫節目，他說：「好多謝佢比市民一個美好回憶，（會唔會俾返錢佢？）學友就係因為唔係一個用錢能夠打動佢嘅人，個個都唔夠佢有錢，你點可以同一個開二百幾場演唱會嘅人比呢？同埋佢又做自己喜歡嘅嘢，每次都係問一輪，然後佢「呢個我想做喎」，咁佢就做架啦，佢一做就唔計較，綑排都比細歌星排得多。」

志偉表示已經向學友多謝到唔知講咩好。（陳順禎攝）

同場加映泳裝環節高清相︰