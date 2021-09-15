東張西望｜驚現怪婦人襲擊放狗者　招浩明「富二代」身份意外曝光

無綫（TVB）節目《東張西望》日前揭發九龍塘又一村豪宅區竟有一名躁狂婦人在街上罔顧法紀，連環襲擊放狗者們，破口大罵，甚至大打出手，令不少放狗人士都深受其擾，當中一名苦主招先生接受訪問時稱事態嚴重，雖然他戴住口罩且打扮普通，但不少網民一眼就認出他就是在《愛．回家之開心速遞》中飾演「英進」一角的招浩明。

利穎怡再次出動應付怪婦人。（電視截圖）

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招先生講道：「屋企人畀片我睇，被佢追住嚟鬧，一路都聽好多又一村朋友受到襲擊，我真係嬲呀，佢拎掃把同用『小心地滑』個牌嚟打人。呢件事發生咁耐，好似都冇人企出嚟講，我覺得真係要行出第一步，畀大家關注呢件事。」招浩明接受《香港01》訪問時，直認自己就是招先生：「我都係附近居住嘅居民同埋自己都有養狗，真係希望大家可以關注返呢件事，令到情況得以改善。」

招浩明家境不俗。（電視截圖）

現年34歲的招浩明家境不俗，為家中獨子，他曾就讀喇沙小學與喇沙書院，中二時隨家人移居美國亞凱迪亞和就讀亞凱迪亞高中（Arcadia High School），之後畢業於美國加州州立大學長堤分校商業及財務管理學系。入行前，招浩明在銀行、控股公司先後工作過，亦當過兩年港龍空中服務員，最終考入第28期無綫電視藝員訓練班成為無綫旗下藝人。

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