姜濤曾在IG連環發文宣洩情緒　Lokman戥對方開心：佢肯講出嚟

MIRROR成員姜濤昨日（14日）出席品牌活動時暈倒，令一眾姜糖非常擔心更嚇得淚曬當場。事後，經理人花姐表示姜濤會休息兩天，鏡粉則希望12子能夠保重身體，好好休息。隊長Lokman（楊樂文）及副隊長AK（江𤒹生）接受《香港01》訪問時透露姜濤正好好休息，他比大家想像中堅強，粉絲們不用太過擔心。



MIRROR四子姜濤、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）昨日到尖沙咀出席活動，姜濤影大合照時突然跌倒疑似暈倒。

姜濤暈倒的前一晚，曾在IG限時動態連環發文宣洩情緒，Lokman直言戥對方開心，全因姜濤願意說出自己感受：「佢平時唔太會同大家Share感受，通常都係嘻嘻哈哈玩得好開心。佢肯講出嚟，我戥佢開心，係一個宣洩地方，有時谷住谷住自己都會唔開心。佢有講拍戲係一個好好嘅宣洩方法，我都有問佢『係咪正先？』但佢未覆我，等佢瞓醒覺先。」

姜濤暈倒的前一晚，曾在IG限時動態連環發文宣洩情緒，Lokman直言戥對方開心，全因姜濤願意說出自己感受。（梁碧零攝）

AK大讚姜濤堅強以及處事成熟，已經正式由「姜B」變「姜Man」：「佢比大家想像中堅強，係我遇過同齡嘅小朋友入面最成熟嘅一個。佢處理咗好多連我都未必處理得到嘅問題，佢呢個歲數經歷咗好多大事，我有嘗試問自己，處唔處理到，真係可能都未必得，佢係一個叻仔，會繼續更加叻仔，佢而家係姜Man，佢唔係姜B。」身旁的Lokman深表認同直言「睇住佢大」，AK續指粉絲不用太擔心，11位兄弟一定會扶持着姜濤：「放心冇問題，有咩事11個阿哥都喺度。10個，Tiger扮大人。」

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