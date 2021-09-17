江若琳曬西貢海景豪宅擁私人溫室極奢華　曾窮得戶口僅剩58港元

人妻江若琳（Elanne）最近進軍YouTube成為YouTuber，她首條片就以「人生第一條Vlog #全素顏 #私生活大公開」為主打，除了回覆網民的問題外，她更大方公開位於西貢的複式豪宅，奢華程度令人震驚！

江若琳宣布加入YouTube成為YouTuber！（IG/@elannek930）

江若琳在2008年曾被踢爆表面風光，但原來月薪僅得一萬港元，每月更入不敷支，戶口存款只有58港元。之後於2014年開始，又因與前經理人公司鬧出合約風波，三年來需要中港兩地走吸金撲水，以應付龐大官司費。自從與「生煎包王子」蕭唯展（Oscar）拍拖後，生活富貴不少， Oscar更豪花7位數字搞婚禮，準備價值超過310萬皇冠和求婚戒指給老婆，相當闊佬。

點撃下圖重溫奢華婚禮：

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二人的西貢複式豪宅環境清幽寧靜，而且海景一覽無遺！江若琳更逐一公開睡房、廁所、巨型廚房和天台，她在影片更公開老公養的錦鯉紅龍，記者向龍魚專門店「靈山試作型」查詢時，負責人基哥稱：「如果以而家呢個質素計，呢啲大魚都8萬蚊起計。」而江若琳更大爆Oscar熱愛種植，她閒時亦會幫忙打理老公的溫室。而江若琳亦曾曬出現時炒價超過港幣20萬的ROLEX Daytona腕錶，可見江若琳目前絕對是過着幸福少奶奶生活。

炒價超過港幣20萬的ROLEX Daytona腕錶！（IG/@elannek930）

點撃下圖睇西貢複式豪宅：

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點撃下圖睇睇TVB男一的實際年齡，都真係Keep得唔錯！