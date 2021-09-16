Met Gala 2021 | Kendall Jenner致敬柯德莉夏萍　禮裙耗時三個月

一年一度的「時尚奧斯卡」Met Gala去年因疫情原因停辦一年，於今年9月13回歸，以「American Independence」為主題，各大名人紅星都悉心裝扮，盛裝出席，創意十足。



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當日「卡戴珊家族」的兩位成員可謂賺足眼球，Kim Kardashian以Balenciaga全黑拖尾禮服蒙面造型登場，氣勢十足，頗具藝術感，身邊的品牌創意總監Demna Gvasalia裝扮成Kanye West的形象，製造話題毫不費力，不愧是家族領頭羊。

而妹妹Kendall Jenner也毫不輸蝕，一襲全水晶打造的GIVENCHY透視禮裙成為全場焦點，不止做工精細，背後還有一段故事。在《VOGUE》的訪問片中，Kendall透露這件禮裙的靈感源自柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）在1964年電影《窈窕淑女》（My Fair Lady）中的造型，且在她大部分電影中，都是選擇GIVENCHY的服飾，是一個傳奇人物，Kendall直言自己一直很迷戀以及愛慕柯德莉夏萍，因此決定重現她在《窈窕淑女》中的其中一個造型。

柯德莉夏萍在《窈窕淑女》中的造型，復古典雅又高貴。（視頻截圖）

GIVENCHY創意總監Matthew M Williams表示，Kendall這條禮裙歷經三個月，耗時2500小時打造，由30名工匠一針一線縫製串珠，有一定的重量。由於禮服工藝縝密，為確保其完整性，Kendall在前往Met Gala的車中只能一直站著，不過如此驚艷，再辛苦都值得！

Kendall一直站在車內。（視頻截圖）