Karl Lagerfeld逾千件遺物將於蘇富比拍賣　由貼身衣物到座駕都有

時尚界傳奇「老佛爺」Karl Lagerfeld於2019年2月19日在法國巴黎病逝，享年85歲。兩年半後，他的逾1000件遺物將在歐洲蘇富比拍賣，當中包括傢私、藝術品、收藏品、餐具、個人物品等。



Karl Lagerfeld的逾千件遺物將於12月在歐洲多地進行拍賣。（網絡截圖）

這些物件來自Lagerfeld在法國和摩納哥的寓所，涵蓋了他的生活與事業。在位於巴黎Quai Voltaire的公寓中，他的衣櫥掛著數不清的黑色Jacket，200多副無指手套，成堆的Goyard行李箱，以及大量Dior、Saint Laurent、Comme des Garçons、Maison Margiela的套裝，最經典的要數一隻飽經風霜的CHANEL黑色鱷魚皮手袋，估價約2360至4700美元（約18360至36564港元）。

Lagerfeld生前曾購買藝術家André Mare同Louis Süe的很多作品，當中就有兩人設計的一張扶手椅，另外還有Marc Newson設計的一把金屬Zenith椅子，估價4至6萬歐元（約37萬至55萬港元）；Martin Szekely設計的桌子，估價2至3萬歐元（約18萬至28萬港元）；Maria Pergay設計的雞尾酒桌，估價9500至14000美元（約7萬至11萬港元）；裝飾藝術珠寶商Jean Després設計的鍍銀餐具，Maison Martin Margiela設計的香檳桶，Jaeger-LeCoultre設計的時鐘等。除此之外，Lagerfeld的三輛勞斯萊斯也將參與拍賣，還有一些Lagerfeld本人的肖像周邊，他的愛貓Choupette的洗碗盤，意大利製造商Tokidoki製作的小雕像，法國漫畫家Tiffany Cooper繪製的一組肖像，Fendi形象鎖匙扣，iPhone手機殼，以及20世紀初的德國工藝品，包括建築師Bruno Paul和海報藝術家Ludwig Hohlwein的設計等。

老佛爺與愛貓。（Instagram@choupetteofficiel）

由此可以看出，Lagerfeld對藝術的熱衷，也代表了他的品味，雖然他已經永遠地離開了大家，但精神與思想仍在延續......