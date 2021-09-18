細數梁競徽入行奮鬥路　出位事件多曾呻張繼聰唔應自己網民轟小器

現年42歲的梁競徽近年積極在內地發展，近來他在尖沙咀的鐘錶店開張，他與人合資的鐘錶店專賣名貴錶款，榮升老闆的梁競徽表示自己入行20年，想開展新事業，又因為自己個人喜好所以決定開鐘錶店。不少藝人例如吳卓羲、胡定欣、高海寧、江嘉敏等都有出席。1999年入行的梁競徽在娛圈打滾22年，終於捱出頭來，心繫國家的他，更不時在微博展示自己的愛國心，更身體力行撐國貨。



梁競徽載住隻官方定價超過28萬的全金DAYTONA接受訪問。（葉志明攝）

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梁競徽出道22年，自從停用IG之後他只在微博發文。他早在1999年就拍電影，一直到2003年加入無綫，他多演配角，包括早期《青出於藍》的鮑旭明、《緣來自有機》的謝永基、《尖子攻略》的陳力奔，拍過逾50部劇集。他曾於2008年憑《尖子攻略》中飾演反叛中學生、後來一改性格成為出色足球員及成績優異學生的陳力奔（陳列品）一角，因此獲的萬千星輝頒獎典禮最佳男配角及飛躍進步男藝員提名。2012年，梁競徽於《缺宅男女》中飾演「關二哥」一角大受歡迎，被指有機會競逐「最佳男配角」及「飛躍進步男藝員」獎項提名，最後得到2012年「飛躍進步男藝員」一獎，人氣大增。

2018年他憑《是咁的，法官閣下》得到「最佳男配角」一獎時，他在說得獎感言時哽咽：「我早知今日有得攞獎就搵人幫我化妝set頭啦，好多嘢都係我自己整。我好多謝TVB栽培咗我14年，喺呢14年我學到好多嘢。呢幾年發生咗好多事，好多挑戰，我曾經想放棄，但多得身邊嘅朋友、家人支持我，仲有好多位前輩同我傾計。」

梁競徽近年似乎愈撈愈掂。（微博圖片@梁烈唯is梁競徽）

梁競徽2014年與拍拖11年女友兼中學師妹駱保雯結婚，現時有一女一子。在TVB打滾多年都做配角居多，近年他上掘金，除了不時到處登台演出，近來亦接拍抗日cult片《浴血狂蟒》擔正做男主角，他在戲入面飾演愛國人士，做得男主角當然多戲份。除此之外，他早前在微博大曬李寧運動服裝的衫褲鞋襪，大讚李寧質料好，而他發微博也是用華為手機，平時更會在紀念日致敬中國。愛國的梁競徽又曾表示考慮將女兒送去內地讀書，不過計劃似乎仍未實行，不過他在內地發展應該不錯，賺不少「人仔」，升呢做老闆。

梁競徽曾力撐李寧運動服裝。（微博圖片@梁烈唯is梁競徽）

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講起梁競徽，不得不提兩年前的一件事，張繼聰當時post了他10年前後的照片，引來梁競徽表示10年前在TVB遇見對方，「當時係夜晚，而你帶住副黑超！我跟你友好點頭 say hi！但你不理我直接走過～～～當時我好難受！一直放了在心中，就算之後大家認識了我也沒有問你為何！但這些年我終於知道，當時的你正受著很多壓力！現在我更加知當時的你為何會這樣，我知道一定唔會係因為你串！」引來網民瘋狂討論，有人就覺得梁競徽太小器。

「升呢」做老闆的梁競徽於新店開張當日戴着ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA 18ct黃金款，這款錶在勞力士官網售價為港幣28.6萬，但炒價早已高達60萬以上。雖然梁競徽謙稱自己只是小股東，但手上的錶就已經盡顯他作為老闆的氣勢。他又指開鐘錶店只是第一步，之後更有意進軍飲食界開餐廳，最快明年3月就開張，看來北上搵錢帶挈他賺不少。

梁競徽在《青出於藍》飾演的鮑旭明令人印象深刻。（網上圖片）

梁競徽抖音舞逐格睇：

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