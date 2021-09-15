張敬軒工人姐姐廚藝突飛猛進玩埋擺盤？　網民︰遮遮果然有強迫症

張敬軒（軒仔）與家中的工人姐姐（遮遮）關係很好，軒仔不時在社交平台分享遮遮的「傑出」廚藝，大放笑料，也深得網民喜愛。繼早前軒仔share遮遮學廣東話的笑料後，他於周三（15日）又再IG分享工人姐姐煮的一道菜式，名叫「着草失敗的魚」，還附上圖片，是一碟擺盤精美的蒸魚。



軒仔不時share遮遮的笑料。（資料圖片）

軒仔寫道︰「前兩日嘅一個ig Post，竟然令到親愛嘅廣告公司再sell橋再加班再拍攝仲要極速完成 #好似話好快有得睇 我鍾意呢種良性嘅創意融合同再創作，專業團隊嘅合作力量更係令我大開眼界。所有創作來自於生活，感謝客戶之餘，亦感謝生活，以及生活中遇上嘅每一個人。阿遮去湊孫因為疫情有阻滯，要再入紙。#其實佢係咪將佢嘅心情折射咗落今日呢道菜入面 佢會繼續幫我阿媽湊大我，祝我好運 #至於條魚 #唔講喇 #講魚傷感情 #聽聞係老虎斑 #話唔講唔講又講 #係嗰啲搵發泡膠碟同保鮮紙包住喺超市雪櫃嗰啲 #我尋晚摷雪糕食嗰陣有喺下格急凍瞻仰過佢 #其實佢隔離嗰個係豉油定偈油 #張公館宴客餐單再加一味 #水草偈油蒸石斑 #福壽魚個frd #幅射魚 #sweetescape個frd #cannotescape #祝你中午食好啲 @吓我俾我睇下你食啲乜等我po吓Story喇」。

遮遮今次的菜式叫「着草失敗的魚」。（IG@hinscheung）

擺盤好特別。（IG@hinscheung）

網民的留言也相當爆笑，他們寫道︰「條魚望落都算正正常常吖！在生嗰時應該幾生猛㗎！我估！」、「遮遮：你隻碟咁大，條魚自己一條有啲悶，比半斤菜芯你伴下碟」、「有fine dine的排盤」、「阿遮將啲菜擺得好整齊」、「今次姐姐整得幾好喎」、「遮遮果然有強迫症，睇啲菜放得咁整齊就知」，非常搞笑！

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