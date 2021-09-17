我家無難事｜馬德鐘與太太愛情多風雨　結婚28年曾幾度亮紅燈

無綫劇集《我家無難事》由鮑起靜、馬德鐘、楊明、車婉婉及唐詩詠領銜主演，講述一家人遇到的樂與怒，再於家人之間的矛盾中突顯親情的可貴。今次馬德鐘飾演滑稽搞笑的郭得勤，可謂是跳出了以往「男神」的框框。劇中他與唐詩詠（飾田羽菲）飾演一對離離合合的夫妻，其實，現實中馬德鐘與太太也有相似經歷，結婚28年也有過不少風浪。



馬德鐘跳出了以往「男神」的框框，飾演滑稽搞笑的郭得勤。（電視截圖）

馬德鐘與太太張筱蘭的故事，應該要由年輕時說起。馬德鐘與她是中學同學，兩人在12歲相識，失聯數年後再在街上遇見，18歲那年才墮入愛河，25歲步入教堂結婚。6月份紀念日時，馬太更在微博「放閃」：「由12歲開始認識你，到今天與你結婚步入4份1世紀，感恩一直同行。人生就是要將今天活得比昨天好。銀婚快樂！」而馬德鐘更甜蜜回應太太：「必需要每天都過得比昨天好。」可見相隔多年兩人感情始終如一。

馬德鐘與太太張筱蘭自小就相識。（網上圖片）

當年兩人正值熱戀時期，但因為張筱蘭決意再到澳洲進修，於是兩人被迫分隔兩地，幸而長距離戀愛並沒有將他們拆散。當時通訊並沒有現在發達，也沒有Whatsapp或視像通話，所以「Long-D」就只能靠長途電話維繫。當年馬德鐘為了愛人，不惜花費整份人工打昂貴的長途電話給張筱蘭。

馬德鐘與張筱蘭可說是青梅竹馬。（網上圖片）

1990-93年馬德鐘加入俗稱G4的要員保護組，91年在朋友的介紹下開始兼職模特兒，擔任了佐丹奴廣告後於93年被無綫發掘簽約成為藝員，同年馬德鐘也與張筱蘭結婚。可惜加入了五光十色的娛樂圈後，緋聞亦接踵而來，98年太太張筱蘭誕下了兒子後，2003年，馬德鐘與陳慧珊傳緋聞，馬太帶同兒子到意大利定居。消息傳出後引起兩人婚變傳聞，後來馬太才出面澄清，表示只是去羅馬進行研究工作，並且已預先與馬德鐘商量好。

馬德鐘與太太張筱蘭。（網上圖片）

2006年又再傳婚變，當時馬太還被傳媒拍得與兒子搬離居所返回娘家。有報道指因為兩人聚少離多，馬德鐘甚少陪伴妻兒而令夫妻關係名存實亡，還指馬太有意離婚。2011年初，馬德鐘北上掘金拍劇，被拍到於橫店拍攝電影期間疑似和陳浩民非禮同劇的陳嘉桓。當時事件除了被報道導外，更有傳馬太對他徹底失望並要求離婚，還取消微博關注。後來他發文解釋事件：「就當晩之事件，浩民因醉酒確有行為不當之處。本人亦後悔沒有及時制止。而及後安慰陳嘉桓的行為令人產生誤會，就此要向嘉桓說聲對不起。」事件才告一段落，兩人又回復當初的恩愛。

馬德鐘同仔仔好似樣。（網上圖片）

馬德鐘 張筱蘭（FB@張筱蘭）

2013年兩人結婚20周年，馬德鐘與太太更邀請英國著名攝影師為他們拍攝一輯婚紗照，並籌備了一個大型的慶祝晚宴。馬太更甜絲絲回應：「我送了整個人給他！」直至2021年，兩人已經結婚28年，經歷了這麼多風雨始終相伴在一起，實在難得。