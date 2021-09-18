魷魚遊戲︱孔劉首集即驚喜登場　玩遊戲變怒摑李政宰

由李政宰和朴海秀等主演的Netflix新劇《魷魚遊戲》昨日（17日）正式上線，除了主角外，早前已預告會客串演出的孔劉，意想不到地首集就登場！他與李政宰對戲的一幕，劇迷都大讚孔劉帥氣指數再上升！
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Netflix《魷魚遊戲》9月上線 李政宰孔劉玩死亡遊戲爭奪456億
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《魷魚遊戲》首集已見到孔劉的身影，他於地鐵站出現在李政宰旁邊，並邀請他玩「打畫片」遊戲。他們以十萬韓元做賭注，但由於李政宰因公司重組後過着窮困的生活，孔劉每贏一次變成掌摑李政宰一下，場面搞笑。最後孔劉向李政宰遞上一張名片，邀請他參加有465億元獎金的神秘生存遊戲，似乎一開始就有目的地接近李政宰。孔劉自2016年的《鬼怪》後，已5年沒有現身熒光幕，觀眾都大讚他比之前更帥氣。
點撃率先睇孔劉出場一幕：
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