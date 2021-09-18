楊秀惠林宣妤為Gin Lee補祝生日　盤點16位來港發展的大馬靚女

楊秀惠在去年4月於馬來西亞誕下囡囡，榮升人母的她在同年5月與TVB約滿後，正式離巢。不過楊秀惠在去年10月就帶同囡囡一起返港，繼續打理生意，她亦不時相約一班圈中好友聚會。日前楊秀惠在IG Post出與林宣妤、Gin Lee（李幸倪）、廖子妤同龔柯允的合照，並寫道：「我們一班在香港努力拼搏，然後因為疫情而很久無法回家鄉的馬來西亞女生聚在一起，吃馬來西亞美食，講著我們熟悉的語言。」原來她們是一起慶祝Malaysia Day，順道提早共度中秋節，以及為Gin Lee補祝生日，雖然五人各自有不同發展，但其實她們都來自馬來西亞，同鄉相聚十分難得！



楊秀惠、林宣妤、李幸倪（Gin Lee）、廖子妤同龔柯允都來自馬來西亞。（IG@vvyeo）

除了以上五位離鄉別井工作之外，其實還有不少來自馬來西亞的靚女曾來港發展演藝事業，當中有幾位更是在參加《國際華裔小姐》競選後簽約TVB，在TVB劇集中都可以見到她們的身影！

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