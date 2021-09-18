霍震寰太太陳琪琪為謝玲玲慶生　曾被反對入門捨命護子終獲認可

即將踏入65歲的謝玲玲連日來相約不少好友提前慶祝生日，早前她就與五位相識多年的好友聚會，她在IG分享了一系列合照，並寫道：「心若年輕，歲月不老，人生因朋友而美好。感謝我的老友們，我五個兒女幼稚園的陳校長，謝謝我當年的伴娘霍太陳琪琪安排的美食，幫我預祝生日。」相中謝玲玲打扮優雅，而她所講的霍太其實就是霍英東二子霍震寰的太太陳琪琪，雖然貴為霍家新抱，但陳琪琪多年來一直非常低調，甚少公開露面。



謝玲玲早前相約一班好友提前慶祝生日，同場的就有霍震寰太太陳琪琪。（IG@hlingling）

陳琪琪同謝玲玲一樣來自台灣，原本是邵氏電影女星，在七、八十年代曾出演多部影片，包括《林世榮》、《蝶變》、《名劍》等，古裝扮相美艷動人，不過一直星運平平。後來陳琪琪與霍震寰在一場聚會上認識，但有傳霍英東對這段戀情十分反對，兩人拍拖近10年，直至1981年才結婚。據知相比起當年霍震霆與朱玲玲的世紀婚禮，霍震寰與陳琪琪的婚禮就極其簡單，既沒有大排筵席，也沒有一擲千金，霍家只送了一條紅寶石項鍊作為結婚禮物。

陳琪琪嫁入霍家以來一直十分低調。（視覺中國）

雖然同樣是霍家新抱，但陳琪琪與朱玲玲、郭晶晶的待遇就大不同。（微博@郭晶晶）

而陳琪琪嫁入霍家後全面息影，先後誕下三名子女，專心相夫教子，做霍震寰背後的女人。1986年霍震寰一家去廣州參加會議，但就在快到酒店時，一位司機因疲勞駕駛，誤踩油門，直接衝向陳琪琪同兩個仔女，而陳琪琪即刻推開仔女，但自己就被撞到骨盆碎裂，經過6個多小時的手術才度過危機，當時霍英東得悉新抱出事後都即刻趕到醫院，而外界亦認為經過這件事後，陳琪琪終於得到霍英東的認可。

去年9月霍英東元配太太呂燕妮出殯，霍家上下都有到場送別，當時陳琪琪拄着拐杖跟在老公霍震寰身後，未知是不是因為舊患復發，行動不便。（資料圖片）

無論陳琪琪在霍家的地位如何變化，她多年來一直十分低調，踏踏實實做一位豪門新抱。現年69歲的陳琪琪保養得宜，雖然已經退出娛樂圈，但依然十分注重形象，打扮優雅又有氣質。

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