Anson Lo拍廣告拉傷膝頭舊患　《不可愛教主》MV破700萬大派福利

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）雖然工作非常忙碌，但仍會抽時間將「神徒」的每一則留言看完，亦不時在社交平台更新工作近況，愛錫粉絲的程度絕對爆燈。昨日（17日），教主在IG限時動態上載早前拍攝廣告的片段，並透露不小心拉傷膝頭舊患，令一眾「神徒」非常擔心。



MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）雖然工作非常忙碌，但仍會抽時間將「神徒」的每一則留言看完。（IG/ @ansonlht）

教主早前與呂爵安（Edan）拍攝品牌廣告時，需要上演一段Freestyle的舞蹈，他重提當日拍攝時非常緊張，更不慎拉傷膝頭舊患：「記得當日知道要freestyle這一段沒有重拍子的純音樂，內心好緊張。然後分別要重複拍幾個close up和全身shots，內心顫抖。然後跳完這一take之後不小心拉傷膝蓋舊患，幸好剛好完成全部舞蹈部份。最後這一秒拍攝心裏想着：忍着！放心，現在膝蓋好多了，才可以完成這個challenge，晚安各位。」

除向「神徒」報平安外，Anson的歌曲《不可愛教主》MV觀看次數更突破700萬，愛錫粉絲的教主公開一張浸浴花絮照大派福利，Anson被泡泡包圍更輕輕嘟嘴，這份禮物相信「神徒」們一定非常滿意。

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