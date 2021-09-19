林鍾大戰｜鍾培生用四回合打贏林作：佢以後小心啲講嘢

林作與鍾培生的「百萬大戰」於今晚（9月18日）舉行，這場「初則口角，繼而動武」的世紀大戰真的讓大家等足半年！開打前林作和鍾培生分別出場，出場時均受到現場觀眾的熱鬧掌聲，氣氛相當熱烈！



林鍾百萬大戰︱鍾培生上擂台大陣仗 畫面特效多如Marvel英雄出場

有別於其他拳手的出場方式，鍾培生出場前場內突破放下一塊巨型白色布幕，再播放了歷時差不多三分鐘，有關於龍的動畫，最後放出了「鍾培生」三個大字後，鍾培生才在「NO BULL SHIT LET'S GO」的音樂下，從高處降下。伴隨住音樂，鍾培生還在煙火之中踏上可移動的臺板，繞場一周後慢慢走上擂台，真是十足十大排場。早已登上擂台的林作，則擺出一副生無可戀的表情，被迫等着他上台。

第一回合，林作似乎採取了逃跑戰術，鐘聲一響就不斷閃避，而鍾培生則一直追着他跑。直到鍾培生追上後，林作卻攬着鍾培生不放。旁述更笑言：「林作用金蛇纏絲手纏住鍾生。」第二回合林作也採用一樣的戰術，旁述梁榮忠也取笑：「睇嚟林作好鍾意交換汗水。」最後經裁判警告後，林作與鍾培生才有幾番交手。第三回合，林作的體力似有不足，雖然出拳大開大合，身姿大搖大擺，但間中仍擊中鍾培生，相反鍾培生就多次出拳撃中了林作。

第四回合，最後一個回合，林作臉上也有些傷勢，但打法仍然十分消極，多次趁機攬住鍾培生，而且腳步也不太穩。最後鍾培生還是沒有K.O.林作。鐘聲打響後，鍾培生的教練團似乎對打法十分不滿，突破衝上林作跟前，不過最後被裁判制止。最後由鍾培生勝出。拳賽後鍾培生說：「希望經過呢次，林作可以小心啲講嘢，學識尊重人。」