林鍾大戰｜鍾培生加碼「一球」無疾而終？　林作實收或少過一百萬

《培生擂台無敵盃 WE ARE CHAMPS 2021》於昨晚（9月18日）結束，這場兩個男人之間的「初則口角，繼而動武」，網上鬧交鬧到上擋台「隻揪」歷時近年的大戰終於結束，除了誰勝誰負之外，對於林作而言最緊張的當然是可以得到多少出場費。



鍾培生最後都係K.O.唔到林作。（資料圖片）

簡單點說，林作出場打4個回合，每回合兩分鐘，即合共8分鐘就可得出場費一百萬，但由於拳賽前數天，鍾培生臨時加碼一百萬，指沒有K.O.林作的話就會額外支付「一球」（100萬），如果撃倒林作的話就抽回30萬元，即只需付70萬。

林作在賽後學鍾培生咆吼，好好笑。（資料圖片）

結果當然是林作成功以「金蛇纏絲手」從鍾培生的手上存活下來，即鍾培生應付林作二百萬。不過，鍾培生似乎就有「走數」之嫌，在賽後接受《香港01》訪問時說：「佢同我哋買咗少少飛，買咗三，四萬蚊飛，（扣埋之後）大概95，6萬，禮拜一就會畀Cheque（支票）佢。」更表示付清之後雙方恩怨就完結。另一邊廂，林作在訪問就提及自己的出場費應該是200萬，雙方各執一詞，看來恩怨並不會這麼快了結。

林作嬌喘一聲倒在鍾培生的懷裡...（資料圖片）

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