我家無難事．劇評一｜劇情過於老土　呈現親情方式一定要咁咩？

無綫（TVB）新劇《我家無難事》播映一周，口碑好壞參半，成績也尚算可以，直播收視有19.3點，有人覺得《我家無難事》劇情充滿溫情，鮑起靜（飾羅美蘭）和馬德鐘（飾郭進碩）一家人性格各異但笑料十足，不過也有人覺得《我家無難事》太老土，「連阿媽都唔想睇」。



暫時睇唔到有乜追劇理由。（劇照）

就第一周劇情來說，除了第四集鮑起靜（飾羅美蘭）因病而去世稍為有驚喜之外，大部份時間的劇情走向都以直線方式進行，簡易明瞭，圍繞馬德鐘（飾郭進碩）的事業，挽回唐詩詠（飾田羽菲）而進行。頭五集主要介紹劇中角色，就正如一本小說開頭的角色簡介，驚喜欠奉、懸疑感也不足也沒有什麼緊張感。頭五集的唯一看點，可能就只剩下馬德鐘不做型男轉做笑匠，以及睇鮑起靜演出這兩樣了。

馬德鐘做「小男人」郭進碩角色係好睇嘅。（《我家無難事》截圖）

有部份觀眾看畢五集之後，在網上留言指「老土到連阿媽都唔想睇」，雖然幾個網民的言論並不能代表全體觀眾的意見，但如果有人覺得劇情老土的話就應當認真探討一下。為什麼一套溫馨親情劇會被指「老土」？其實「老土」與「溫情」二字只是一線之差。就字面解釋，溫情是會令觀眾的心中感受到一股由內至外的滿足感，從而得到心靈上的撫慰，但相反如果劇情加插了太多溫情橋段，而橋段又是老生常談的話，例如鮑起靜（飾羅美蘭）死後跑出一個失散多年的弟弟關禮傑（飾郭忠石），就會變得太過公式化。

關禮傑（飾郭忠石）一出場就知佢係鮑起靜（飾羅美蘭）親人，唔係親人唔通係情人咩。（《我家無難事》截圖）

又話鮑起靜（飾羅美蘭）係主演，點知第四集就死咗。（《我家無難事》截圖）

在網絡年代之中有失散多年的親戚已是十分罕見的，再加上這個橋段於TVB而言實在是「用過十幾萬次」，幾乎每套家庭爭產劇都會出現，出現機率和結局BBQ實在不相伯仲。如果要呈現溫情令觀眾睇得舒暢，其實不妨參考《香港愛情故事》這些短劇，溫情有很多種，並不單要失散尋親爭家產，再大團員結局才算是好睇的。