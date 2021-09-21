黃婉曼頻頻亮相幕前密謀「復出」？　傳加入ViuTV與陳嘉倩做同事

前TVB主播黃婉曼（Icy）於2009年正式加入無綫新聞部，憑住活潑跳脫的報道風格深得觀眾歡迎，其「跳出香港」的口頭禪更成為當時的網絡佳話。其後Icy兩度進出TVB，亦曾轉任體育部主持《戰雲密報》環節。隨後又於2011年到nowTV主持遊戲節目《撳錢》，又到過亞視為節目《放眼馬世界》擔任客席主持。惟自從於2014年與男友馮柏基結婚後，Icy的幕前工作大幅減產，除了分別在2017年及2018年先後誕下兩女，在家專心相夫教女之外，亦積極進修，曾到法國修讀法國藍帶麵包課程，其後更學以致用開烘培工作室及餐廳，偶爾會出席公開活動。

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Icy早年「跳出香港」在日本修讀法國藍帶麵包課程，畢業後曾投資七位數字開辦麵包學校教授學生，不過為專心打理好「RISE Kitchen」，位於鰂魚涌的麵包學堂已經結業。（梁碧玲攝）

「都唔算離開過，之前都有一個半個project咁接，或者客串節目嘉賓。可能之前幾年，大家覺得我生小朋友，又要兼顧麵包餐廳生意，以為我唔做幕前了。有可能離開一個崗位越耐，越知道自己鍾意做乜。」Icy接受《香港01》訪問時解釋謂。不過最近她亦明顯地比幾年前更落力於幕前工作，除了在個人YouTube頻道拍攝旅遊和煮食節目之外，亦有為網上購物平台直播節目《安品‧LIVE》，「我算做Live Show直播出身，TVB天氣報告，nowTV《撳錢》都係，所以依家每個星期幫一個網上購物平台做直播。主要訪問不同的朋友，人物專訪是我一直很想做的，因為每個人都有不同的故事。」

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由於Icy最近較積極幕前工作，再加上她與ViuTV一姐陳愈希以及陳子豐相熟，近日更頻頻在個人IG分享合照，不少網民都推測Icy是否密謀「過檔」ViuTV，與同樣出身自TVB新聞部的前主播陳嘉倩做同事！雖然Icy受訪時表示暫時未有打算簽約成為電視台藝人，不過原來Icy已經秘密地答應為ViuTV節目擔任嘉賓，然而詳情暫時未能公開。另一方面，Icy亦透露與港台亦將會有合作節目，希望在不久將來可以有更加多與觀眾見面的機會。

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