早霸王｜七仙羽自稱後生時代身材靚桃花勁旺：去到邊男人都吹口哨

七仙羽話自己嘅桃花一直都咁旺，又話自己人緣好係因為性格搓圓撳扁、任人砌。（資料圖片)

曾在英國留學嘅七仙羽，曾自稱係「唐人街選美冠軍」，不過今日佢喺《早霸王》接受森美、小儀訪問時，就自爆原來呢個所謂嘅冠軍係內定。「因為當時我識得個會長，佢話無論點都比我第一名。（點解咁friend?）因為佢話我好靚，想追我。（咁最後追唔追到？）追唔到，但我都係冠軍，選美大部分都係內定。第二嗰個其實比我靚，但佢都係內定，因為會長想追我嘛。」七仙羽之後仲話自己都幾了解行情，直指所有選美都係內定。

七仙羽今早接受《早霸王》訪問時一直都好冷靜，直到聽到森美表示有《拉闊音樂會風火雷電》門票後，才顯得較為激動。（fb圖片）

節目中，七仙羽表示自己冇秘密，仲歡迎森美、小儀向佢提問。森美問七仙羽嘅桃花是否一直都咁旺，佢就話：「一直都旺，因為我以前比而家靚。始終係後生，同埋身材又靚、頭髮又長又有光澤，桃花多到不得了，去到邊啲男人都吹口哨。」七仙羽仲話喺外國生活時，不時都貼身衫、褲上陣，所以追求者眾多。「我會揀智商高啲，因為我之前有個男人好靚仔，藍眼睛，係蘇格蘭人，人好老實，但同佢溝通，問咩都唔識，問咩都『吓』 唔識分析問題， 我覺得智商好低，然後就慢慢丟淡佢，所以智商好緊要，如果溝通唔到你會無咩興趣。」 之後仲話自己人緣好因為自己性格好似湯圓咁「搓圓撳扁、任人砌」，真係森美大哥都俾佢笑死。

七仙羽近期由風水師傅、廣告到綜藝節目咩都撈。

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