七仙羽公開身分證爆真實姓名　自稱係處女容許男友偷食

最近因亮相多個ViuTV節目而走紅的堪輿學家七仙羽（七師傅），近日接受DJ林柏希（William）主持的網上節目《月傾會》訪問，當中除了大談個人感情生活之外，還首度公開其真實姓名，還大爆被同行落降頭的故事，內容相當精彩。

七師傅接受DJ林柏希訪問。（影片截圖）

眾所同知，七師傅未婚有一位外國籍的男朋友Gerald，二人經常分隔兩地，所以當主持人問道她怕不怕男友偷食時，七師傅就對自己相當有信心：「我錢咁多，我好信任（男友）同埋我係從來唔會睇人電話，從來唔會話去跟蹤唔會搞呢啲嘢，唔得閒。第二呢，我覺得要俾返人一啲自由，就算啲男人偷食都係ok㗎。」看來七師傅在感情上是一位思想相當開放的女人。

七師傅的男朋友是外國人。（影片截圖）

因為自己的專業是「堪輿學家」，所以有不少人找她尋求解決方法，而最多人想解決的問題原來就是感情問題，七師傅表示：「感情財富，感情啦要搵老公，增加桃花運啦，斬小三啦！斬小三就係透過一啲法事，令到小三同佢嘅老公呢就斷咗呢個孽緣。」

另外，原來玄學界中亦充滿明爭暗鬥，七師傅坦言曾被一名男師傅落降頭，沒料對方害人終害己：「因為佢害我，佢害完我之後呢，佢害唔到我之後呢，佢跟住瀨咗嘢。師傅嚟嘅，跟住佢話對唔住對唔住，我話點解你要害我呢？佢話因為嬲囉，憎恨囉，因為你後生過我，你出名過我，搵錢多過我，我咪嬲囉，呢個係一個男人嚟。佢有個女，跟住佢嘅報應就係報喺個女身上，因為佢之前就咬住我唔放㗎，不斷去整我，落降頭搞我。」

七師傅大爆有一個男師傅向她落降頭。（影片截圖）

難得克師傅抽空亮相節目，主持人當然不輕易放過她，於是在彩蛋環節《大膽答 冇膽食》中，就對七師傅問一些辛辣的問題。William不怕尷尬單刀直入問對方：「幾歲失身，邊個，邊度？」而七師傅爽快回應：「我好似一座永山一樣，點攻都攻唔破㗎，咁係咪即係冇失到過呢？攻唔破喎，咁即係唔係我嘅問題，係咪？想失都失唔到呀！」相當幽默。還有被問到圈中男女藝人誰看起來最淫邪時，七師傅表示：「陳冠希就係囉，因為佢我覺得陳冠希佢呢，可能並不是話真係咁需要，反而佢係可能一種心理問題。」而女藝人方面就是《鬼同妳上位》的Mange。

另外，七師傅還好大方公開自己的真實姓名叫「chiu Ling」，曬出身分證向大家展示自己沒有講大話，從身分證上細看，其中文姓名為「趙玲」。

七師傅覺得陳冠希最淫邪。（視覺中國﹑影片截圖）

女藝人方面就是《鬼同妳上位》的Mange。（影片截圖）

七師傅同MIRROR十二子相當熟悉，所以William亦順着這個方向詢問她，在當中挑選出三位做老公﹑男朋友同一夜情的對象。七師傅毫不猶疑老公會選擇姜濤：「因為佢係處男，我係處女，大家都攻唔入。」而男朋友方面則看中Frankie（陳瑞輝），因為對方好靚仔，至於一夜情她則選了Anson Kong（江𤒹生），因為對方夠大隻：「佢會令到人產生呢個慾念，你one night stand你一定要打得火熱，佢有機會攻得破。」七師傅果真幽默過人。

七師傅挑選Anson Kong為一夜情對象。（影片截圖）

姜濤則是老公型。（影片截圖）