灣區升明月 | 陳偉霆造型引粉絲尖叫　「大灣區五人組」再同台

2021大灣區中秋電影音樂晚會「灣區升明月」可謂是當晚所有節目中，陣容最強大的一個，不止有最近熱度爆棚的「大灣區五人組」張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰，還有人氣一直高企的陳偉霆（William）、G.E.M.鄧紫棋、Twins以及前輩級人馬譚詠麟、林子祥、鍾鎮濤等，看點十足。



晚會主會場設在深圳，以香港海港城作為分會場。在篇章一《明月照人還》中，特別有一part「致敬經典」，譚詠麟、張杰、G.E.M.、陳偉霆、林子祥以及大灣區五人組等悉數演繹香港經典老歌，《朋友》、《想和你去吹吹風》、《喜歡你》、《漫步人生路》、《敢愛敢做》以及《真的漢子》。

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G.E.M.一身米黃色Jumpsuit，配上一頭波浪捲髮，溫柔又率性十足；陳偉霆西裝骨骨，佩戴衣服銀框眼鏡，紳士又略帶斯文敗類的感覺，令粉絲尖叫；而風頭正勁的「大灣區五人組」再度同台，雖然都是70後，但個個保養得宜，唱功穩陣，因此受到網友力讚。

除此之外，在篇章二《情融大灣區》中，也包含了多首中港台的經典歌曲，好似《一生何求》、《彎彎的月亮》、《月半小夜曲》、《晚秋》、《月朦朧鳥朦朧》、《但願人長久》，鍾鎮濤、胡杏兒、呂方、趙雅芝、李若彤、陳松伶、溫碧霞、Twins、Janice Man、黃曉明、容祖兒等悉數表演。