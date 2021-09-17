披荊斬棘的哥哥 | 張晉邀張智霖遭拒　競拍環節算計陳小春組？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》迎來第三次公演「等我找到你」演唱會，今次八大部落聯盟兼併為四大部落，分為兩個七人陣營和兩個八人陣營。第二次公演排名第一的張晉x李承鉉部落成員原封不動，兩人分別擔任隊長，剩下兩個部落的隊長由哥哥們匿名投票選出，最終趙文卓、陳小春擔任。



四大陣營隊長。（視頻截圖）

四位隊長以個人喜愛度由高到低的次序選擇成員，其他組都有所變化，而「大灣區五人組」依然維持上次公演的陣容，包括陳小春、張智霖（Chilam）、謝天華、梁漢文（Edmond）、林曉峰、GAI（周延）、Bridge，以及新加入的李雲迪。

最新分組情況。（視頻截圖）

其實在選人過程中，張晉曾向Chilam拋出橄欖枝，Chilam一度感到為難，不知如何選擇，而陳小春有些驚慌，馬上講道：「不是說好了嗎？」這時張晉給了一個台階：「沒關係，我不生氣，你可以拒絕我。」Chilam才婉拒對方的好意。隨即張晉又表示選GAI，陳小春再次重複道：「不是說好了嗎？」令張晉忍不住回應：「春哥，不能這樣的，給我們一點隊長的面子。」陳小春還矢口否認，繼續稱「不是說好了嗎？」張晉再次被拒絕。

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「等我找到你」演唱會依然分為4首聲樂曲目、4首表演曲目，每組上限5人。在競拍選歌次序時，張晉組同陳小春組似乎又抗衡上。由於兩隊心儀的表演曲目都是《好春光》，但張晉組的火力值不敵陳小春組，於是，「腦力擔當」白舉綱便利用陳小春組認為《護花使者》沒有人選擇的想法，故意放假料，指自己隊伍勢在必得，以便在競拍的時候消耗對方火力值，這樣在下一輪競拍表演曲目時，就沒有隊伍可以抗衡。

「等我找到你」演唱會歌單。（視頻截圖）

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果然不出所料，陳小春組消耗了一大半火力值選擇《護花使者》，張晉組0消耗便獲得心頭好。這時大灣區的哥哥們才恍然大悟，自己被「算計」了。

張晉組成功消耗了陳小春組一大半火力值。（視頻截圖）

而今次的表演形式將以「1VS1」對決，陳小春組同張晉組再次battle，兩者實力差不多，不知道最終會擦出怎樣的火花呢？

李承鉉組實力最強！（視頻截圖）

然而，今次的選人卻引起一些網友爭議，有網友認為其他隊伍都重組，只有大灣區一直抱團，毫無新意，缺乏挑戰性：「要是張智霖和GAI答應晉哥了，我覺得可能會更好玩」、「沒想到最玩不起的居然是這幫兄弟」、「看久了就有點膩了」，但也有網友不想大灣區分開：「大多類觀眾就愛看大灣區抱團怎麼了」、「追這個節目就是為了看大灣區，拆了也沒必要看」等。