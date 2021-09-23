披荊斬棘的哥哥 | 黃貫中第三次公演打頭陣　粵語歌詞成點睛之筆

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》上集重組部落之後，便開始緊鑼密鼓的籌備第三次公演「等我找到你」演唱會，上半場是李承鉉陣營與趙文卓陣營對決，今次以「1VS1」形式比賽，即兩陣營之間，最後火力值較低的一隊，便會有一人離開。



四大陣營重組結果。（視頻截圖）

人氣同實力一直領先的李承鉉陣營在重組後實力依然相當強勁，包括三大搖滾人物黃貫中（Paul）、張淇、Ricky，舞蹈家劉迦，Rapper MC JIN（歐陽靖）以及製作人James Lee（李銖銜）。然而，在排練期間，竟被音樂總監陳偉倫派發「加油小紅牌」，他認為李承鉉部落的聲樂能量與配合度較其他部落相對比較差，且對手有林志炫，James的vocal又是四人中最弱的，因此要付出更多。幾人由白天練到凌晨，練習和音、配合度等，可謂廢寢忘食。

李承鉉部落意外被派小紅牌。（視頻截圖）

「等我找到你」演唱會的主題是，「如果再遇到生命中曾對你影響至深的人，想對ta說什麼」，阿Paul很直接地表示：「就想到我的朋友了。」在公演舞台上，四人身穿風褸，置身枯木叢生、滿地落葉的場景中，唱出對心中人的思念，每一個旋律，都牽動著聽者的心，那麼蕭條，卻又那麼溫暖。

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尤其是阿Paul在創作部分的幾句粵語歌詞，一開口便直接破防催淚，情緒飽滿，眼神寫滿思念，勾起大家對友情歲月的回憶與追尋。雖然他在訪問時，直言這首歌是獻給之前離開節目的哥哥，特別是搖滾歌手陳輝，但有不少網友覺得，這幾句粵語歌詞是唱給黃家駒：「懂自懂，留給我們一些想像的空間」、「我真的覺得輝是他說出來的，家駒是在心底了」、「沒有說出來的情感更深」等。

在後台觀看表演的其他哥哥，不少都被阿Paul打動，忍不住潸然淚下，胡海泉含淚說：「我第一次在貫中哥眼裡看到的是回憶，有回憶。聽到了那種極其隱忍，但極其濃厚的情感。」

然而，在聲音曲目的對決中，李承鉉陣營以21票敗給趙文卓陣營，稍有可惜。

兩陣營差距甚微。（視頻截圖）