老友鬼鬼｜顏國樑因潘志文離開警隊重返幕前：佢話搵錢易我好多

他是《十月初五的月光》中的全海景、《皆大歡喜》的石大川、《香港八一至香港八六系列》的陳積，現時68歲的金牌綠葉演員顏國樑近年已經淡出演藝圈，適逄獲老友鄧英敏邀請到網上節目《老友鬼鬼》一齊話當年，更自揭因為「貪」而放棄警隊工作。

顏國樑是趙堡太極拳第13代傳人的主力教授太極，早年已移居內地。（節目截圖）

顏國樑於1967年參加邵氏的南國實驗劇團第八期，同班同學包括于洋，同期還有狄龍、鄭佩佩、岳華以及夏雨等，陣容鼎盛。畢業後入行做演員，後來又進了香港電台做配音員。然而，因為「非公務員」身份的關係，顏國樑決定放棄幕前工作去投考警隊，當年的月薪大約有$1300港圓。

鄧英敏與顏國樑講個唔停。（截圖）

轉行之後，顏國樑有一次與好友潘志文飯聚，當年潘志文已經憑劇集《盜帥留香》、《變色龍》走紅，人氣極高。到結帳的時候，潘志文以一句「我搵錢易你好多」成功爭取埋單，然而此話一出，又激起了顏國樑重返幕前的決心：「我的學歷（中二程度）最多只能做到警署警長，我不滿足那份人工，那時只得千幾蚊人工，已經看不起只得幾千蚊人工，我貪圖享受。」加上顏國樑在學警第一堂就學習「防止貪污條例」，令他更加有感而發，隨後即「復出」幕前做特約演員，「嗰段時間都要捱、要搏。嗰時我做特約，有香港電台、香港電台電視部配音、跟住就麗的啦。有啲嘢就整定嘅，嗰時我喺廣播道租地方住方便返工，二房東原來係TVB監製助理陳榮光先生，我同佢講我係做演員嘅，他叫我畀張相佢拎返公司監製，有咩啱就嗌你啦！租地方原來有埋老闆喎！」

鄧英敏預告仲會有下一集。（截圖）

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