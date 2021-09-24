38歲區文詩成Cookies超級富婆　住過3千萬豪宅狂曬60萬Hermès手袋

現年38歲的區文詩（Angela）雖然星途一般，但生活都比起不少前Cookies成員要富貴得多，她除了早已有樓揸手，並自住西半山年豐園過千呎頂層連天台單位，更以保時捷跑車代步和擁有多個Hermès手袋。近日，她更不時曬出超豪遊艇的照片，更自稱是#BoatLovers。

Cookies於2002年出道時有9位成員，一度被譽為港版Morning娘。（網上圖片）

區文詩成超級富婆。（區文詩IG）

區文詩在2003年4月被唱片公司淘汰而離開Cookies，多年來她與楊愛瑾、吳雨霏和鄧麗欣的感情都相當要好，更因多次在公開場合主動提及Cookies四位成員而被網民封為「茶水間KOL」、「Cookies回應專員」及「著名知情人士」等稱號。

Hermès Birkin 鱷魚皮手袋至少叫價60萬。（區文詩IG）

Hermès 桃紅色 Kelly手袋叫價18萬左右。（IG/@angela__au）

點撃下圖睇更多富貴生活：

+ 6

自從離開Cookies後，區文詩曾到香港電台做DJ，又在Youtube頻道拍一輯十集煮食片。雖然目前未知有什麼工作，但投資有道的她，27歲成為業主，30歲已經2層樓在手﹗15年更到東京花了約六、七十萬元港幣買入二百多呎單位放租投資。19年5月以3,380萬元購入西半山年豐園，一個頂層連天台單位及車位，實用面積1,194方呎，呎價28,308元。疫情前不停見到佢周遊列國，相當寫意。

點撃下圖睇豪宅：

+ 13

同場加映：TVB老化問題有跡可尋 男主角平均年齡高達42歲年輕後輩難上位

點撃下圖睇睇TVB男一的實際年齡，都真係Keep得唔錯！